Lachnit: Červen s komunitními centry Prádelna a Louka

reklama

Jelikož pravidelní účastníci aktivit obou komunitních center se řadí do věkové skupiny seniorů, budou pro veškeré aktivity platit přísné bezpečnostní podmínky. Programu se senioři mohou zúčastnit pouze po prokázání se certifikátem o očkování a všechny akce budou probíhat za dodržení všech aktuální opatření a s výrazně omezenou kapacitou. Navíc je na všechny akce nutno být předem přihlášen.

Konkrétně na červen si Komunitní centrum Prádelna přichystalo pro seniory tento program. Ve středy 2., 9. a 16. června mohou senioři, kteří se předem objednají, navštívit v čase od 10 do 14 hodin iKavárnu v rámci tzv. Kontaktních dnů. Zde budou mít příležitost individuálně se poradit s případnými technickými problémy v oblasti digitální techniky stejně jako se pochlubit výsledky svého samostudia např. v oblasti digitální fotografie, využít nabídku Freeshopu apod.

Ve stejné době bude v provozu herna stolního tenisu. Ta bude probíhat také pouze pro předem přihlášené dvojice na konkrétní hodinu, tudíž se každou středu může vystřídat až osm hráčů. A také v tomto případě se musí vše odehrávat dle aktuálních nařízení.

Na čtvrtek 17. 6. 2021 od 17 hodin si houslistka Dana Klásková s Pavlem Skalickým připravila pásmo „Staropražské písničky“, které se odehraje v parku před komunitním centrem. Vstup je zdarma, ovšem i zde platí výše uvedená opatření ohledně prokázání očkování apod.

Anketa Myslíte, že se Dominik Feri ještě vrátí do politiky? Vrátí 5% Nevrátí 70% Nevím / Je mi to jedno 25% hlasovalo: 10955 lidí

Ve středu 23. června od 13 do 17 hodin před centrem proběhne Garážový Swap - jakýsi výměnný bleší trh pod širým nebem, kam může kdokoliv přinést, co se mu už nehodí, ale někoho jiného by mohlo potěšit. Mohou to být knihy, hračky, oblečení, porcelánový servis, gramofonové desky, nářadí pro kutily, dekorativní či dárkové předměty, doplňky apod. Prakticky cokoli funkční a v dobrém stavu. Stejně tak si může cokoliv z nabízeného zboží zdarma odnést domů. Základ nabídky bude tvořit sortiment stálého Freeshopu, nicméně pestrost a atraktivitu zajistí především sami účastníci. Na tuto akci není nutno předem se hlásit, pouze bude třeba na místě dodržovat aktuální nařízení.

Komunitní centrum Louka připravilo na červen od 7. 6. pravidelné pondělní iČajovny, coby individuální konzultace ohledně problematiky počítačové techniky. Od 9. 6. budou středy patřit Poradně komunitního centra Louka, kam se mohou zájemci přihlásit v čase od 9 do 12 hodin. Úterní dopoledne od 8. 6. budou pro změnu věnována dobrovolnickému šití pro potřeby komunitního centra v rámci tzv. Šicí výzvy.

Na čtvrtek 17. 6. je pak připravena vycházka s průvodcem, která přiblíží lokalitu Stará Zbraslav. Pro všechny seniorské aktivity platí stejné podmínky jako v případě Komunitního centra Prádelna, tj. prokázání očkování, omezená kapacita/nutnost předchozího přihlášení a dodržování všech aktuálních nařízení a opatření.

Letní semestr pravidelných kurzů pro seniory obou komunitních center bude dokončen v distanční podobě formou on-line lekcí, zasílaných přihlášeným účastníkům, stejně jako v předchozích měsících. Ani v červnu tedy nebudou v prostorách ani jednoho komunitního centra probíhat žádné pravidelné kurzy pro seniory. Ty začnou až v pondělí 6. září 2021 se začátkem nového semestru, kdy by měl být provoz obou komunitních center již zcela navrácen do běžného režimu.

Zároveň nyní obě komunitní centra chystají letní program, v kterém nebudou chybět oblíbené celodenní poznávací výlety pro seniory ani vycházky s průvodcem po Praze.

Konkrétně Komunitní centrum Prádelna plánuje mj. výlety v tradičních středečních termínech 14. a 28. července a 11. a 25. srpna, dopravovat se letos budou účastníci veřejnou hromadnou dopravou, nejčastěji vlakem. Komunitní centrum Louka chystá vycházky s průvodcem po rozličných lokalitách Prahy ve čtvrtek 22. a 29. července a 12., 19. a 26. srpna.

Registrovaní návštěvníci center obdrží včas podrobné informace, aby se mohli na jednotlivé akce přihlásit, ostatní senioři, nezapojení dosud do činnosti center, mohou využít kontaktů níže.

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé aktivity komunitních center lze získat e-mailem: kcpradelna@seznam.cz / kclouka@seznam.cz nebo telefonicky na čísle: 775 788 098 (Komunitní centrum Prádelna) / 775 788 006 (Komunitní centrum Louka).

„Po náročném a vyčerpávajícím období pokračující pandemie to konečně vypadá, že toužebně vyhlížený návrat k normálnímu životu je, alespoň do určité míry, reálný. Vítám tudíž aktivity našich komunitních center především pro seniory, neboť právě senioři jsou skupina, která nucenou izolaci a omezení kontaktů nesla velmi těžce. Prokázalo se, že on-line fungování je sice funkční a po určitou dobu jistě přínosné, nicméně v současnosti je třeba vrátit životu jeho barvu a vůni, setkat se nejenom virtuálně, nýbrž zakusit opět onen životně nezbytný pocit sounáležitosti a pospolitosti se svými známými a blízkými. Proto věřím, že bude o všechny akce komunitních center velký zájem. Konečně celodenní výlety i vycházky s průvodcem mají celkem dlouhou tradici a vždy patřily k nejoblíbenějším aktivitám letního programu. Obliba různých komunitních výměnných bazarů také roste, čehož je důkazem mj. květnový „Rostlinný Swap před KC Prádelna", který vzbudil velký ohlas. Navíc senioři patří do skupiny prioritně chráněné, tudíž předpokládám, že by se díky očkování mohli zapojit do letního programu bez většího ohrožení. Každopádně je však třeba zůstat obezřetní a dodržovat všechna nařízení, na což bych chtěl apelovat. Zkrátka užijme si léto co nejlépe, leč chovejme se zodpovědně, abychom neohrozili sebe ani ostatní. Jenom tak docílíme stavu, že se na podzim nebudeme muset opět uchýlit do virutálního světa,“ říká JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5 pro sociální oblast.

Psali jsme: Lachnit: Proč senioři rádi vzpomínají? Lachnit: Rostlinný Swap před Komunitním centrem Prádelna Lachnit: Senioři v Praze 5 cvičí on-line Lachnit: Sociální kurátor je prostředníkem sociální pomoci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.