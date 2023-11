Laibl (ANO): Na jaře má začít stavba 130 parkovacích míst, další se plánují

reklama

V ulici Vrchlického se chystá stavba parkoviště i za druhým panelovým domem směrem ke střelnici. Město už má stavební povolení, v listopadu začne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Ta by mohla začít v březnu 2024 a výsledkem bude 40 parkovacích míst.

V dubnu 2024 má začít stavba parkoviště pro 89 vozidel v ulici Stavbařů, a to v prostoru proti výjezdu z Lípové ulice. Odbor rozvoje města má připravenou projektovou dokumentaci a bude žádat o stavební povolení. „Slibovali jsme, že toto parkoviště začneme budovat už na podzim 2023. Administrativní příprava ale byla náročnější, než jsme předpokládali. Proto se termín realizace opožďuje, za což se omlouvám,“ vysvětlil zdržení proti původnímu plánu starosta Radim Laibl.

Další parkovací plochy by měly postupně následovat. Kde se budou stavět, rozhodnou v nejbližší době radní města. „Nechali jsme si vypracovat studie rozvoje parkovacích ploch v Podměstí a na Jihu. Na základě studií a s doporučením dopravní komise vytipujeme konkrétní lokality, kde chceme připravovat projektovou dokumentaci a pak přejít k samotné realizaci,“ popsal záměr starosta.

Kdy a kde se bude které parkoviště stavět, zatím rozhodnuto není. Obecně lze ale říci, že se řeší celkem čtyři lokality.

Pro centrum města má sloužit nová parkovací plocha pod Nákladní ulicí, která vzniknou zároveň s novým skateparkem. Plánuje se sedm desítek míst. Zatím je hotová studie, bude se připravovat projekt.

Na sídlišti Šafaříkova by mohly vzniknout čtyři desítky parkovacích míst za domy čp. 2538 až 2541. O konkrétním postupu a termínech zatím rozhodnuto není.

V lokalitě Podměstí studie navrhují celkem čtyři místa, kde by se daly rozšířit současné parkovací prostory. Nejmenší počítá se 14 vozy, největší se 40. Pokud by se realizovaly všechny čtyři návrhy, přineslo by to stovku parkovacích míst. Definitivní rozhodnutí bude na radě městě.

Stejně komplikovaná situace s parkováním je kromě Podměstí také na Jihu. Připravená studie se zabývá celým sídlištěm, ale není jasné, kterou ulicí či vnitroblokem se začne a kdy. Stále platí záměr, že ideálním řešením by bylo vybudování menších parkovacích domů v jednotlivých vnitroblocích, což je ale také finančně nejnáročnější možnost, která vyžaduje důkladnou přípravu.

