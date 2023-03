Laibl (ANO): Přípravy na opravu Havlíčkova náměstí začnou ještě letos

reklama

Současný časový plán počítá s tím, že letos by se začala připravovat projektová dokumentace, samotné práce mohou začít nejdříve v příštím roce. Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18793 lidí

Záměr souvisí s tím, že se vedení města Žatce chce více zaměřit i na rozvoj lokality Podměstí. Už začala obnova vnitrobloku v ulici Ostrov, do plánu patří i zlepšení prostoru před Moskvou.

Celý prostor Havlíčkova náměstí by se měl především opravit a zútulnit. „Předpokládáme revitalizaci Havlíčkova náměstí převážně v té podobě, jako je nyní. Aby byl zachován rybníček i fontána, chceme opravit chodníky, obnovit či doplnit zeleň, dodat nový mobiliář,“ popsal záměr starosta Žatce Radim Laibl.

Prvním krokem bude vytvoření projektové dokumentace, což chce v nejbližší době zadat rada města jako úkol odboru rozvoje města. „Pokud by vše šlo ideálně, mohli bychom mít ještě letos projekt a v příštím roce by začala realizace, ale nechceme zatím uvádět žádné konkrétní termíny,“ dodal Radim Laibl s tím, že odhad ceny by vyplynul právě z projektové dokumentace.

Některé přípravné kroky ohledně obnovy Havlíčkova náměstí už ale vedení města udělalo. Konzultace se zástupci Severočeské vodárenské společnosti ukázala, že Žatec může rekonstrukci plánovat, aniž by ji pak zdržela investice SVS. Pokud by se totiž vodárny chystaly k nějaké vlastní stavební akci v lokalitě náměstí, muselo by město se svou investicí počkat, aby se do opraveného povrchu nemuselo znovu zasahovat. Koordinační schůzka je nutná i s dalšími správci inženýrských sítí, zejména s plynaři.

Přestože v minulých letech Žatec plánoval velkorysou proměnu lokality na základě architektonické soutěže, k té nakonec nedojde. Jednak by si vyžadovala vysoké finanční náklady, jednak by nebyla možná bez úzké spolupráce s majiteli soukromých objektů, což by ale celou přípravu nejspíš výrazně zdrželo.

Psali jsme: Žatec: Konference cestovního ruchu ve městě chmelařských tradic Žatec: Křížova vila nabídla při komentované prohlídce výlet do minulosti Žatec: Strategický plán rozvoje města do roku 2027 Laibl (ANO): Žatec se chystá stavět kanalizaci v Bezděkově

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama