Landovský (ČSSD): Pražák primátorem

Sociální demokracie zahájila kampaň uprostřed sídliště, na stanici metra Střížkov. To předznamenalo dvě naše hlavní témata. Zlevňování života v Praze pro bojovníky, kteří žijí od výplaty k výplatě. V Praze jich je 25 procent a žijí převážně na sídlištích. A MHD zdarma pro všechny Pražáky. Které může ušetřit peníze lidem a vydělat peníze městu.

Začali jsme s kampaní jako první a končíme až s otevřením volebních místností. Spoléhali jsme se na množství dobrovolníků, kterým bez ohledu na výsledek voleb patří velký dík.

Začali jsme symbolicky na stanici metra Střížkov a za přítomnosti pana ministra Hamáčka. Poslední mítink proběhl na sídlišti Letňany a letáky nám pomáhala rozdávat paní ministryně Maláčová. Vystupovali jsme jednotně a měli jsme podporu jak ministrů, tak vedení strany. Všichni usilujeme o úspěch a nevěřím, že je v ČSSD kdokoliv, kdo by si ho nepřál.

Provedení kampaně bylo profesionální a vůči politickým soupeřům vždy korektní. Rozhodně jsem nebyl osobní a všechny slovní střety se týkaly toho, na co jsem nejvíce hrdý - a to je náš pražský program.

Když jsme připravovali program a hesla do kampaně, snažili jsme se vyjadřovat maximálně stručně. Tak vznikl náš slogan - Jasně!

Jasně! bylo heslo naší kampaně a lidé mi to při rozdělován volebních materiálů připomínali. Takže slogan uspěl.

Jedno z hesel je i naším přáním. Pražák primátorem! Ne vždy každý všechno hned pochopí, a tak jsem musel jednoho voliče přesvědčovat, že nejsem pan Pražák. Že se jmenuji Landovský. Ale bylo to marné, bylo to marné, bylo to marné. Heslo Pražák primátorem si dotyčný pán vyložil jednoznačně a v tuto chvíli už asi hledá pana Pražáka ve volebním sestavu.

Každodenní rozdávání a kampaň v ulicích vám dá nejlepší přehled o problémech Pražáků. Čím mne lidé více poznávali, tím více si chtěli povídat.

Pořád jsme čekali, že konkurence připraví nějaký programový majstrštik, nějaké překvapení, ale marně. Někdo hodně maloval, jiný navrhoval věci, které lidé nepovažovali za podstatné. Třeba další koncertní sál. Konkurence hodně slibovala a nikdy nevysvětlila, kde na sliby vezme a kdy je splní. My jsme se snažili být jiní a podle reakcí lidí se nám to i povedlo. Dominantním tématem voleb byla městská hromadná zdarma. Opatření moderní, funkční, ekologické a sociální. Po dlouhé době jsme zažili téma, které pomocí jednoduché otázky spustilo debatu. Ta tady nebyla od dob Paroubka s Topolánkem. Debatou někdy ostrou, ale vždy zajímavou a odhalující hlubší kořeny našeho programu.

Nevstoupil jsem poprvé do volební kampaně a politiky vůbec, abych dělal politiku menšinovou. Nebo abych budil národní vášně a dělal politiku proti někomu. Dělám politiku pro střední třídu, která je u nás stále ohrožena propadem do chudoby. Politiku pro zaměstnance, živnostníky, rodiny s dětmi. Je jedno, jestli žijí na sídlišti nebo v centru Prahy. Pokud počítají peníze a nemohou si koupit vše, co potřebují k důstojnému životu. Jsou to lidé, na které naše kampaň míří.

Všichni ti, co bojují od výplaty k výplatě, všichni tito bojovníci si zaslouží, aby dostali za své peníze odvedené na daních kvalitní služby, a hlavně aby neplatili za něco dvakrát.

MHD zdarma ušetří těmto bojovníkům a jejich rodinám až 12 000 korun ročně. A Praha ještě vydělá. V Praze totiž žije až 20 % lidí, kteří v ní nejsou hlášeni. Pokud by se jich jen 10 % přihlásilo k trvalému pobytu, je to příjem na daních pro město ve výši 3,6 miliardy korun. Tím zcela pokryjeme výpadek z jízdného Pražáků.

Všechno zkontroloval demagog.cz a dal nám za pravdu s jednou výjimkou. MHD zdarma není v 60 městech, jak jsem říkal, ale ve 150 městech na světě. A to včetně některých velkoměst, jako je Singapur, kde je zavedena na vybraných linkách.

Trpělivě jsme vysvětlovali a nikdo jiný se tak korektně nechoval.

Díky silnému tématu jsme dostali prostor v médiích a nemuseli jsme se uchylovat k drobnostem, jako je seřizování semaforů. To je jistě prospěšné, ale problém přecpaných ulic nevyřeší.

Máme v našem programu podobné smart vychytávky jako třeba digitální reklamní plochy pomáhající najít ztracené děti, nebo mosty hlásící poruchy. Soustředili jsme se na to podstatné a doufáme, že se to dnes a zítra vyplatí.

Důležitým tématem je bydlení. Málokdo si vzpomene, že když jsme přišli s nápadem, aby developeři odevzdávali 10 % nových bytů městu, sklidili jsme posměch soupeřů. Postupně však tento nápad téměř do jednoho převzali. A tak je to i s dalšími našimi návrhy.

Ale co. Hlavně když se je podaří realizovat a budou k užitku Pražákům.

Já osobně jsem si splnil svůj cíl – z kritika poměrů jsem se stal aktivním politikem. Na ulici jsem se díval voličům do očí jako člověk, který nikdy nic neukradl a vždycky držel dané slovo.

Pokud uspějeme a budeme mít šanci účastnit se pražské koalice, tak vám slibuji, že nezvednu ruku pro žádnou, která nebude mít v programu zavedení MHD zdarma!

Přijďte proto podpořit ČSSD ve volbách.

Jakub Landovský, kandidát na pražského primátora za ČSSD

autor: PV