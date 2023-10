Lang (ANO): Kdybyste se narodil o 20 let dříve, určitě byste to dotáhl daleko

reklama

Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych se chtěl také vyjádřit, prostřednictvím vás, k panu předsedovi Michálkovi. Prostě to, co tady zaznělo od rána, to je prostě něco neskutečného. Ta vaše bublina, ve které žijete, vy konkrétně tedy vzhledem k vašemu mládí a vlastně, co jste v životě dokázal, vy dokážete tady urážet lidi, kteří vybudovali firmy, lidi, který zaměstnávají tisíce lidí.

Vy za to nemůžete, vy jste se narodil v roce 1989, ale k tomu, jak vy se vyjadřujete, jak vy se chováte, tak se domnívám, že kdybyste se narodil o 20 let dříve, tak vy byste byl takový opravdu progresivistický svazák. Vy byste to dotáhl určitě daleko možná. Určitě byste byl v KSČ, protože vy jste obrovsky ambiciózní člověk. Takže buďte rád, že jste se v té době nenarodil, aspoň vám to nikdo potom nemůže takto vyčítat tady.

Jinak ty vaše výroky, tady ta obhajoba neobhajitelného, prostě to je neskutečné, co tady zaznívá! Já dneska na řadu přijdu asi devátý. Nevěděl jsem původně, jak už to uchopit, protože už jsem to říkal asi hodinu a tři čtvrtě v prvním čtení, ve druhém čtení a teď jste nám vysloveně nabil, protože vím, jak se budu vyjadřovat k jednotlivým bodům toho z vašeho pohledu konsolidačního, z našeho pohledu pouze daňového balíčku. Je to strašné prostě!

Vy máte čtyři poslance, máte ušmudlaných několik procent, vaši další koaliční partneři z pětikoalice jsou na hraně volitelnosti nebo pod hranou volitelnosti. Něco také ukazuje to, že poslední výzkumy veřejného mínění ukazují tu náladu ve společnosti. Nevím, kde žijete. Žijete asi pravděpodobně v Praze, ale přijeďte k nám, přijeďte na ten sever, přijeďte na ten venkov. Podívejte se, jak to tam vypadá.

Já o tom budu hovořit. Teď přišel pan premiér, který dostal včera nebo předevčírem čočku od podnikatelů, a prostě je to jedna velká hrůza, jedna velká katastrofa. A nechte si takové ty výroky o nějaké totalitě, kterou vy jste opravdu nezažil! Vy máte možná to štěstí, já jsem rád, buďte rád, že jste to nezažil, ale prostě nevyjadřujte se k věcem, kterým nerozumíte!

Děkuji.

