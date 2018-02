Legislativa pro Uber se rýsuje rok od prvního návrhu Pirátů

Piráti upozorňují na to, že Ministerstvo dopravy zaspalo. Návrh na regulaci Uberu totiž poslali na ministerstvo už před rokem. Nyní to vypadá, že novela půjde cestou poslaneckého návrhu zákona, o jehož parametrech budou politici jednat. Očekáváme, že do roka by mohl nový zákon – který bude výsledkem dohody stran – nabýt účinnosti.

Piráti prosazují, aby byla nastavena jasná hranice mezi profesionálním podnikáním a tzv. sdílenou ekonomikou. Pod digitálními platformami totiž jezdí amatéři kvůli přivýdělku ve volném čase. Hranice by měla být stanovena objektivně, tj. výší tržeb (např. 60 000 Kč ročně nebo 10 000 Kč měsíčně).

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále by měla být zrušena již zastaralá regulace. Zkoušky z místopisu dnes dobře nahrazuje navigace, taxametr nahrazuje aplikace a cenová dynamika zvyšuje dostupnost služeb ve špičkách. Měla by ale být zachována regulace cen v případě zastavení taxíku přímo na ulici, kdy jsou často okrádáni turisti.

Služby jako Uber by měly být na koncesi, odpovídat za to, že v nich jezdí řádně zapsaní řidiči a předávat data o plátcích daně finanční správě. Předávání dat by se netýkalo nízkých tržeb do hranice stanovené již dnes pro příjem osvobozený od daně a nebyla by v nich data o zákaznících.

Psali jsme: Piráti: Ostravsko opět pod smogem. Bojujeme za zlepšení ovzduší Piráti kritizují Státní zdravotní ústav, NKÚ potvrdil chyby za 67 milionů Piráti jednali o financování kampaně do komunálních a senátních voleb Balcarová (Piráti): Ministr Brabec by měl hájit životní prostředí, nikoliv velký průmysl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV