Liška (STAN): Politici to občas schytávají. Teď to čeká i mě

S velkou radostí jsem dnes poprvé držel v ruce své volební noviny. Tento okamžik je pro mě důležitým krokem v mé kandidatuře do Senátu, protože právě skrze tyto noviny mohu lidem ukázat své priority a plány pro náš region. Hlavním tématem mé kampaně je podpora smysluplných projektů, které přinesou užitek nám všem. Jako senátor chci být svorníkem mezi zájmy a potřebami našeho regionu, který je plný podnikavých a šikovných lidí, a občas nedomyšleným tlakem z pražských úřadů.

Teď mě čeká start kontaktní kampaně, na kterou se opravdu těším. Mluvit s lidmi, naslouchat jejich náladám a potřebám – to je pro mě základ politiky. Vím, že to občas nebude jednoduché a že si také někdy vyslechnu kritiku, ale i to je součást mé práce. Politici mají co vysvětlovat, a já to nejraději dělám z očí do očí, přímo s vámi, občany.

Těším se na naše setkávání v následujících týdnech. Budu rád, když mi řeknete, co vás trápí, co vás těší, a společně budeme hledat cesty, jak náš region posunout kupředu. Jsem přesvědčen, že otevřená a upřímná komunikace je základem dobré politiky, a právě na to se nyní zaměřím.

Ing. Petr Liška STAN

Starosta Malých Žernosek, kandidát do Senátu

