Kavij (KSČM): Mafiánská vláda nemá právo dál zadlužovat ČR

Nyní se hlavní aktéři afér, po kterých v demokratických státech podávají vlády demisi, Fiala (kampelička), Rakušan (Dozimetr) podporováni agentem Pávkem na Hradě, rozhodli, že „vysedí“ bitcoinovou kauzu až do termínu řádných voleb.

Přesto ani vyprázdněná státní kasa a ztráta posledních zbytků důvěry občanů v legitimitu vlády nebrání ministryni války Černochové finišovat s přípravou smlouvy na další předražený nákup. Tentokrát tanků Leopard za 52 miliard korun. Inu, krmivo pro drony je třeba podepsat ještě před případnou demisí vlády, neboť tučné provize se již nevrací.

Nezbývá než věřit, že dodání Leopardů za x let nepotká podobný osud, jako v případě dodávky 800 batohů. Vysoutěžení jejich dodavatele při ceně 1075 korun bez daně za kus nejenže trvalo krásných šest let, ale co čert nechtěl, navíc jejich dodávka od čínského výrobce byla zadržena v Rusku.

Při nesmyslném rozhazování veřejných financí by neměl být pro Černochovou problém vyčlenit ještě nějakou tu miliardičku na poslední nákup, který by symbolicky ukončil její éru na postu ministryně obrany. Onou poslední zakázkou potěšit „osvědčeného“ armádního dodavatele ex-senátora Sehnala (ODS), který po medializovaném dodání zlatých polních kuchyní by navázal na slavnou dobu husitů. Dodáním vozové hradby!

Mgr. Miroslav Kavij KSČM



