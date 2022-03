Lochman (STAN): Další dva tři roky bude rozhodně potřeba dopravní rozpočet posílit

reklama

Pěkný den, vážení kolegové, paní předsedající, vážení ministři,

chtěl bych vás seznámit s procesem, který proběhl z hlediska přípravy tohoto tisku. Tisk byl přikázán hospodářskému výboru. My jsme detailně prošli ty jednotlivé části, s kterými seznamoval pan ministr, jak bylo řečeno, ten rozpočet je vyrovnaný. Je potřeba se také podívat na to, že na rok 2022 se jedná o výdaje 127 a půl miliardy, a z toho 81 a půl je z národních zdrojů. Těch 46 dalších je ze zdrojů evropských. To jenom abyste si představili, jak se toto srdce naší infrastruktury, naší dopravy vlastně financuje, tedy ve spolufinancování s evropskými zdroji.

Jak bylo řečeno, ten rozpočet je vyrovnaný, je proinvestiční, kde 89,2 miliardy, tedy více než dvě třetiny rozpočtu, jsou a míří na investice. Je to řada jednotlivých akcí. A také bych chtěl zmínit, a to bylo zmíněno v hospodářském výboru i zde na plénu Poslanecké sněmovny, že dlouhodobý výhled, který také zde v tomto tisku máme, tak nicméně považujeme za ne zcela přesný především z hlediska investičního tempa, které zde je. To znamená, že ty další dva tři - tři roky bude potřeba rozhodně dopravní rozpočet posílit. Proto i hospodářský výbor na to upozorňuje a současně v letošním roce, na letošní rok přijal usnesení, a zde ho budu citovat, nebudu ho nicméně potom načítat do - nebo nyní ho nechci načítat do celkového usnesení, to je až věc rozpravy, nicméně žádáme vládu České republiky jako hospodářský výbor, aby v průběhu roku 2022 podle rozpočtových možností navýšila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a posílila tak financování údržby dopravní infrastruktury v České republice. To bylo usnesení hospodářského výboru a žádost hospodářského výboru vůči vládě České republiky. Jedná se nám o to, že opravdu i ta údržba na železni\, na silničních stavbách potřebuje svoji péči. Ten rozpočet je za nás dostatečný, ale mohl by být lepší na ten letošní rok. Nicméně ho považujeme za velmi dobrý výsledek z hlediska vstupních financí, které zde jsou, a samozřejmě že události posledních týdnů přinášejí ještě další náklady do státního rozpočtu.

Tolik tedy zpráva zpravodaje. Teď jenom, paní předsedající, jestli jdeme do rozpravy a načtení je až potom.

