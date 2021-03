Luzar (KSČM): Spojovat nouzový stav a výstavbu Dukovan je opravdu tragédie. Styďte se

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nebudu reagovat na vyslovené lži, které tady u toho mikrofonu zazněly v rámci spojování nouzového stavu tady s tímto problémem. To jsou lži, co tady zazněly a my bychom nikdy nebyli ti, kteří by se snažili kšeftovat s nouzovým stavem. Spojovat tyto dvě věci, to je opravdu, opravdu tragédie. Jestli se bavíme o jaderné bezpečnosti, o výstavbě Dukovan, tak to pokrytectví, které tady předvádí pravice, došlo vrcholu. Zpočátku říkali - my chceme jenom věcnou diskusi, odbornou diskusi, my do toho nechceme tahat politiku, my chceme jasné argumenty. A když je vláda vyslyší, a já jsem proti tomu, aby vláda takhle postupovala, protože já bych chtěl, aby rozhodla, ne aby to odkládala po volbách, tak najednou přichází s tím, že tu nejde o tu věcnou diskusi, že tu nejde o ty argumenty, ale čistě a jednoduše o bohapustou politiku. Protože ty předešlé výstupy, které tady byly a to spojování nouzového stavu s tímto problémem opravdu došlo vrcholu. Já nemám slov, abych to mohl komentovat. Nouzový stav, který tady máme, obavu občanů o zdraví spojovat tady s tímto, tak to se styďte. Děkuji.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Dukovany ve sněmovně: Jako zvací dopis v roce 1968, křičel lidovec. Na něj komunista, ať se stydí. A nakonec nevydržel Babiš Vondráček (ANO): Na této schůzi bychom měli řešit jenom nouzový stav Bartošek (KDU-ČSL): Ministr Havlíček odevzdal Rusům fakticky celý plán nové české jaderné elektrárny Tendr na Dukovany vypíše až příští vláda, bude bez Číňanů, uvedl Havlíček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.