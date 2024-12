Macinka (Motoristé): Média mlčí, ale jasno bude již brzy

Některé věci se dějí rychleji než si jich naši gaučoví válečníci Lipavský, Pekarová, Fiala, anebo celý slavný západní tisk stačí povšimnout…

Ruský vládní speciál Iljušin II-96-300 odletěl 26. 12. 2024 z Petrohradu do New Yorku. Po pěti hodinách se přesunul do Washingtonu, kde strávil necelé dva dny, aby se opět na skok vrátil do New Yorku a pak zpátky do Moskvy.

Podobné lety vyžadují zvláštní povolení, což naznačuje, že jejich účel obvykle mívá značnou důležitost. Letoun se při své cestě logicky úplně vyhnul evropskému vzdušnému prostoru…

Tento typ letadla často přepravuje vládní delegace pro diplomatická jednání na vysoké úrovni. Lze proto očekávat, že věci ve světové geopolitice naberou rychlejší spád, než by se u nás leckomu mohlo zdát (i než by si leckdo u nás přál).

Potkala se ruská delegace s končící administrativou Joea Bidena, která chce na poslední chvíli zanechat nějaký diplomatický odkaz? Anebo povaha ruského vládního speciálu signalizuje přípravy na převzetí moci Donaldem Trumpem a nastolení „nového normálu” v mezinárodních vztazích, který lze očekávat po jeho lednové inauguraci?

Média mlčí, ale jasno bude již brzy. Na Pražském hradě protáhlé obličeje neočekávám (tam neočekávám nic), ale na další hysterickou vlnu protiamerické komunikace TOP 09, ODS a všech jejich roztleskávačů z Twitteru se vyloženě těším…