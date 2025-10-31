Mádlová (ANO): Pacienty čeká chaos – někde bude otevřeno, jinde zavřeno, bez jasných pravidel

31.10.2025 11:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám u pohotovostních služeb.

Mádlová (ANO): Pacienty čeká chaos – někde bude otevřeno, jinde zavřeno, bez jasných pravidel
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

Další nepřipravená změna z pera ministra Válka. Převod odpovědnosti za pohotovostní služby z krajů na zdravotní pojišťovny přichází narychlo, bez možnosti, aby se kraje i pojišťovny mohly na změnu připravit. Zdravotní pojišťovny samy upozorňují, že systém není připraven a že pacienty čeká chaos – někde bude otevřeno, jinde zavřeno, bez jasných pravidel a vysvětlení.

Kraje se oprávněně obávají, že přechod může znamenat omezení dostupnosti pohotovostí a v některých regionech i jejich úplné zrušení. Ministr Válek přitom stejným způsobem postupoval celé čtyři roky – bez širší odborné diskuse, s rychlými změnami, které se dělaly doslova „horkou jehlou“.

Zdravotnictví ale potřebuje stabilitu, ne experimenty na lidech. Reforma se nemá dělat od stolu a bez těch, kdo ji budou v praxi zajišťovat. Pacienti i zdravotníci mají právo na jistotu, že když budou potřebovat pomoc, pohotovost bude fungovat – a ne že budou stát před zavřenými dveřmi.

Pan ministr Válek pro mě ztělesňuje nekompetentnost končící vlády – čtyři roky improvizací, unáhlených rozhodnutí a chyb, které teď dopadají na lidi i celý systém.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
autor: PV

