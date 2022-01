Malá (ANO): Doba různých seznamů tady už byla a moc dobře se tady nežilo

reklama

Dobrý večer, vážená paní předsedkyně, pane premiére, vládo, vážené poslankyně a poslanci. Dovolte mi, abych se i já krátce vyjádřila k tomu, proč dnes nemohu a nebudu hlasovat pro důvěru vládě Petra Fialy. V úvodu musím konstatovat, že jsem velmi zklamaná z přístupu nově vzniklé koalice k sestavování vlády, ale především z jejích dosavadních kroků. Anketa Je omluvitelné, že poslanec Farský jede na půl roku studovat do USA? Je to omluvitelné 1% Není to omluvitelné 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12060 lidí

Slyšeli jsme o vrácení testů, tedy systému O-T-N, uznávání protilátek, a to všechno v době, kdy už bylo naprosto jasné, že se omikronu nevyhneme. Nic z toho jste samozřejmě nerealizovali. Proč? Protože jste zjevně zjistili, že něco jiného je vykřikovat návrhy bez zodpovědnosti, to se totiž pak krásně kritizuje za každou cenu a hlavně vytahovat takové návrhy, za které vám lidi uznale zatleskají, to je snadné. Je to jiné, když už je za tím ta odpovědnost. To totiž musíte dělat i ty nepopulární kroky.

Slyšeli jsme o receptu proti energetické chudobě, ze které tady vznikla podpora, kterou využije pár lidí. Slyšeli jsme o receptu na pomoc živnostníkům, které jste naopak od jakékoliv pomoci odstřihli. Slyšeli jsme o tom, jak budete podporovat učitele, ale platy jim hned po nástupu do funkce snížíte. Slyšeli jsme taky o tom, jak budete snižovat počty státních úředníků, ale první, co uděláte, je, že vytvoříte tři nové ministerské posty a máte tolik ministrů, že se opravdu nevejdou ani do jedné řady. Na Úřad vlády přivedete 74 nových úředníků. Pirátští odpadlíci, kteří projeli sněmovní volby na plné čáře, se zabydlují na místech politických náměstků na všech možných ministerstvech.

Nechci ani pomyslet na to, jaké by to bylo, kdyby tohle udělalo hnutí ANO. To by bylo křiku, výzev k rezignaci a silných slov. Slyšeli jsme také o tom, jak budete jasně a především srozumitelně komunikovat. Ale to, co vaše vláda předvádí v rámci komunikace covidových opatření, se dá považovat za cokoliv, jen ne jasnou a přímou komunikaci, ke které jste vyzývali předchozí vládu a kterou jste dříve tolik kritizovali.

Ráda bych vás, pane premiére, prostřednictvím pana předsedajícího, paní předsedající, pardon, upozornila na to, že voliči, kteří vás volili, a znám ji opravdu celou řadu, očekávali změnu podle vašich předvolebních slibů, ale ne tu, kterou předvádíte, tedy tu k horšímu.

A aby toho nebylo málo, dozvěděli jsme se od pana ministra Rakušana, že je potřeba udělat seznamy babišovců a ven s nimi. Každopádně... Pan ministr Stanjura říká, že správně. Každopádně doba různých seznamů tady už byla a moc dobře se tady nežilo. A vy sami jste byli a jste hlasitými kritiky této doby. Ale jak vidno, moc je opojná a potřebné pokory je v této vládě asi jako šafránu. Chtěla bych se zeptat, pane ministře Rakušane, prostřednictvím paní předsedající, jak takové seznamy budou vypadat a jestli bude nějaká doba, po kterou konkrétní člověk musel s bývalou vládou spolupracovat, anebo se to vezme jenom tak jako nějak pocitově podle toho, kdo je s kým kámoš.

No a zatímco pan ministr vnitra tvoří seznamy, země je v rozpočtovém provizoriu, nemůže ani zaplatit zálohu na lék proti omikronu. A nebudu tady připomínat, že tehdejší ministryně financí vehementně varovala před úskalími rozpočtového provizoria. Bohužel trošku to připomíná rčení: chytrému napověz...

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Musím zde se souhlasem autora citovat mail ze sněmovní pošty, který jsem obdržela v minulém týdnu, protože poměrně přesně popisuje současný stav chování nové vlády, to je tak trochu na pštrosa s hlavou v písku. Vážené paní poslankyně a páni poslanci za Jihomoravský kraj, můžete nám řemeslníkům a podnikatelům ve službách pomoci zjistit, kdy bude vypsaná nová výzva covidových programů MPO Nepokryté náklady a Covid 21? Do dnešního dne stále nemáme žádné, ale vůbec žádné informace, kromě avíza k programům, které zpracoval bývalý ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček. Obracím se na vás v poměrně zoufalé situaci. Uvěřil jsem podzimním slibům a udělal vše proto, co jste po mě vy, kteří jste tehdy vládli, chtěli. Posílám neočkované zákazníky pryč ze své provozovny, naočkoval jsem se, přesvědčil jsem své zaměstnance k tomu, aby se také naočkovali, a že to dalo práci ty dvacetileté děti přesvědčit. Testoval jsem všechny zaměstnance ve firmě, nakoupil respirátory, dezinfekce. Prostě vše, co mi bylo nařízeno, jsem splnil. A nyní se cítím silně poškozený přístupem nové vlády SPOLU Petra Fialy, kterou jsem, ano, kterou jsem volil. Věřil jsem, že volím stranu, kterou zajímá střední třída a malí a střední podnikatelé. Avšak tato vláda směrem k podnikatelům a náhradám, které jim patří, naprosto rezignovala a slíbené náhrady podnikatelům nekomunikuje. Mám vtíravý pocit, že se tomuto tématu vyhýbají záměrně.

Pokoušel jsem se kontaktovat zainteresované osoby, avšak věřte, že zcela bez odpovědi. Psal jsem panu Síkelovi, v závorce již se mezi námi pro něj ujala přezdívka pan neviditelný, volal na linku MPO, psal panu Jurečkovi ohledně zrušeného antiviru i panu Fialovi. Nikdo nic neví a politici neodpovídají. Pan Stanjura na tiskové konferenci 29. 12. ujišťoval, že rozpočtové provizorium není problém a že peníze na covidové programy vyhradil a tedy jejich vyplácení ohroženo není. Proč se tak neděje? Chtěl bych vám říct, že toto nelze obejít. Nelze se tím promlčet ani prosedět ani proschovávat, v závorce Síkela. Jedná se o kompenzace, na které máme plný nárok. To mluvíme o měsících listopad a prosinec. Pokud od ledna už nebudete dále v náhradách pro podnikatele pokračovat, je nutno okamžitě zrušit systém O-N. Nemůžu se dobrovolně vzdávat dennodenně svého příjmu odmítáním neočkovaných zákazníků. Ohrožuji tímto sebe, domácnost, firmu, potažmo i stát, neboť toho pro něj věru příliš nevyberu a neodvedu.

Obracím se na vás jako zástupce Jihomoravského kraje, kde bydlím a podnikám. Na státní úrovni evidentně nikoho nezajímáme a tak dále. Víte, většina z nás sice máme jenom učňák, nemáme tituly a vystudované prestižní školy jako vy, ale myslím, že nejsme hloupí a že si nezasloužíme přehlížení a neplnění slibů. Děkuji moc za váš čas. Marcel Pánek, podnikatel v gastronomii, Brno - Vyškov.

Byla bych velmi ráda, pane ministře Síkelo, kdybyste mohl tomuto podnikateli odpovědět, případně vám na něj předám velmi ráda kontakt.

Velice dobře si pamatuji, jak jste tady láteřili a křičeli nad každým klopýtnutím minulé vlády, která bojovala s něčím, co nikdy nikdo nezažil. Byli jste to vy, kdo vykřikoval, že všechno je špatně a jen vy znáte recept na inflaci i na covid. No vážně. Já ale pořád čekám spolu s dalšími občany České republiky, kdy premiér Petr Fiala přijde s řešením pandemie covidu tak, jak jste slibovali ve všemožných médiích. Tehdy jste údajně nemohli být konkrétní a slibovali, že Petr Fiala přijde s řešením až v okamžiku, kdy bude premiérem. Asi aby si nepřipsal ty zásluhy někdo jiný. Tak tedy, pane profesore, už je čas. Babiš a jeho vláda je pryč. A vy jste premiérem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

Psali jsme: Malá (ANO): Vrátí STAN peníze, které dostane od státu za mandát Jana Farského? Malá (ANO): Vláda utrpěla nápad jak pomoci lidem v nouzi Malá (ANO): Divoké silvestrovské oslavy se nám mohou vymstít Malá (ANO): Nezvolení pirátští kandidáti hurá na náměstkovská místa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama