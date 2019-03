Malach (SNČR): Společnou daňovou politiku nechceme

Senátoři nesouhlasí s tím, aby se o daních hlasovalo v EU prostou většinou místo jednomyslně, jako tomu je dosud. V tomto případě musím senátory pochválit, že odmítli předat další část naší české svrchovanosti do Bruselu. Možnost nastavení vlastních daňových pravidel považuji za základní a velmi důležitou funkci každého státu.

Mně se české daně rozhodně nelíbí, jsou podle mě příliš vysoké, systém je komplikovaný a často se mění. Nicméně bych nerad, aby o mých daních rozhodovali nikým nevolení úředníci v Bruselu. V ČR má přece jen každý možnost zvolit si takovou vládu, která nastaví daně podle jeho preferencí. Pokud však předáme tuto pravomoc EU, bude o našich daních rozhodovat od stolu úředník, kterému je to v podstatě jedno. On nemá odpovědnost vůči českým občanům, on se nemusí bát, že když se jim jeho rozhodnutí nebude líbit, že ho příště nezvolí. Tedy nemá žádný důvod brát ohledy na jiný názor než na svůj.

Evropská komise argumentuje, že většinové hlasování by zvýšilo akceschopnost v přijímání změn a boji např. s daňovými úniky či podvody. Já v tom ale vidím jen další z kroků, kterými se EU plíživě blíží k superstátu. Možnost ovlivňovat výši daní je totiž zásadní konkurenční výhodou každého státu.

Pokud by byly daně v celé EU stejné, nemá žádná společnost důvod, aby investovala a zaměstnávala lidi zrovna u nás nebo někde jinde, kde je to pro ni výhodnější. Zároveň je to dobrý indikátor, zda jednotlivé národní vlády dělají svou práci dobře, nebo špatně. Pokud se do země hrnou investoři, je vše v pořádku, pokud ne, asi ta konkrétní vláda dělá něco špatně.

Navíc jsem přesvědčen, že pokud by se daňový systém sjednocoval, daně by určitě neklesaly – spíše by se srovnávaly tak, aby odpovídaly výši ve státech s nejvyšším zdaněním. A já bych rozhodně nechtěl platit třeba francouzské daně. Ostatně jak je vidět, tak ani samotní Francouzi už je platit nechtějí.

Děkuji tedy Senátu za hlas zdravého rozumu. Svou suverenitu je třeba si chránit. My ve Straně nezávislosti České republiky jsme jednoznačně proti předávání dalších pravomocí do Bruselu. Lze však očekávat, že se takovéto nápady budou objevovat stále častěji. Reforma EU v jejím dnešním stavu již není možná, proto je nutné z ní odejít co nejdříve.

