Maláčová (SOCDEM): Jurečka naprosto selhal, je odpovědný za rekordní pokles reálných mezd

Úkolem ministra práce a sociálních věcí je POHLÍDAT, aby se lidé ze své výplaty uživili! Marián Jurečka v tom ale naprosto selhal a je odpovědný za rekordní pokles reálných mezd v Česku. Podle něj a premiéra Fialy je řešením, aby si pracující zažádali o dávky. Namistrovaný ministr Jurečka je odpovědný i za to, že nás v minimální mzdě předběhlo i Polsko. A to hned o 6 tisíc! A kdyby to někomu nestačilo, tak si včera vláda odhlasovala i likvidaci zaručených mezd – jedné z posledních pojistek, které v naší zemi tlačily na růst výdělků. Proto navrhuji, že by se Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo přejmenovat například na „Ministerstvo pro almužnu“ případně rovnou „Výdejna žebráckých holí“.

Jana Maláčová SOCDEM



