Maláčová (SOCDEM): Už se perou!

Na poslední vládě bylo pořádně dusno. Tak, že ministr zdravotnictví z jednání vlády naštvaně odešel. Vytočil ho návrh ministryně Černochové na navýšení platů vojákům, která ho dřív než ministrům představila novinářům.

Ta se prsí, jak dokázala plnit závazek 2 % HDP na obranu, ale po třech letech se probudila a zjišťuje, že nestačí jen utrácet za železo, ale že se musí investovat do toho nejcennějšího, co máme, do lidí. Kteří z armády začali zdrhat a vláda se je snaží udržet vysokými platy. Ministryně na to chce další miliardy!

Ale co další státní zaměstnanci, kteří chrání naši bezpečnost? A co ostatní, kteří mají opravdu mizerné platy, kuchařky ve školách, ošetřovatelky v sociálních službách, sanitáři a další profese, jež potřebujeme? Od vlády ani náznak snahy jim pomoci.

SOCDEM tohle změní! Budeme tlačit na růst mezd a platů a snížíme daně z práce tak, aby se všem výplaty zvedly aspoň o deset tisíc korun. Práce musí každého uživit.

Jana Maláčová SOCDEM



