Maříková (SPD): Zajímalo by mě, čí zájmy vlastně hájíte

Vážený pane premiére,

můžete mi říct, co je tajného na těch částkách? To nejsou finanční prostředky vaše nebo vaší vlády, ale tohoto státu, občanů České republiky. Myslím si, že nejen my, ale i oni, mají právo vědět, jak velkou finanční pomoc jsme poskytli Ukrajině, protože se disponuje s jejich finančními prostředky. Částkou nikoho neohrožujete. To si úplně nemyslím.

Proč se na to ptám? Stoupají ceny energií, potravin, inflace roste. Vaše vláda podporuje sankce, které nás vedou do chudoby a energetické krize. Vaše koruna padesát na litr benzínu a nafty není ani vidět. Takže by mě zajímalo vlastně, čí zájmy hájíte. Jestli to je Ukrajiny nebo občanů České republiky. Protože do krize se propadá i střední třída. Pak tady budeme mít jen bohaté a chudé a dopadneme jako v rozvojových zemích. To jsou samé balíčky, deštníky, ale ve finále nepomáháte nikomu.

Karla Maříková SPD



