Marková (BPP): Když si armáda začíná dělat, co chce. Kód Charlie

Evidentně bez vědomí ministryně obrany a bez schválení Parlamentem, si vyslal "někdo" vojáky s výzbrojí na Ukrajinu. Pecka. Pojďme ale krok po kroku. ODS vyhrává volby a jmenuje do funkce ministra obrany Janu Černochovou. Jana Černochová si razantně prosazuje do funkce NGŠ generálporučíka Řehku, kterého obdivuje za jeho působení v misích. Později jí ovšem začíná Řehka přerůstat přes hlavu, na povrch se derou zásadní spory o vedení a velení armády a Černochová prohlašuje, že ho tam ve skutečnosti vlastně nechtěla. Následně Černochová vyhazuje z vedení Vojenské policie plukovníka Foltýna, kamaráda Řehky z Afghánistánu, který později přechází pod Kancelář prezidenta republiky a stane se šéfem strategické komunikace státu. Ke konci roku 2023 vzniká spolek Skupina D, soukromá iniciativa, která má za cíl kupovat, upravovat a vozit drony na Ukrajinu. A taky na to vybírat nemalé peníze. K dnešku přes 200 milionů korun. Spolek zakládá bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, herec Ondřej Vetchý a podnikatel Jan Veverka. Potud se nedá říci ani slovo. Tím to ale končí.

Čestným předsedou se stává náčelník AČR Karel Řehka. Karel Řehka se tak nějak v té době přiznává k nové partnerce Michaele Opltové. V obci, kde je Michaela starostkou, kupuje právě zakladatel Jan Veverka, elitní člen ODS a smluvní dodavatel Armády České republiky dům. Dům, který obratem pronajímá Řehkovi. Střet zájmů nikoho netrápí. Záštitu nad dronovým „spolek kámošů“ přebírá i náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genmjr. Ing. Radek Hasala a plukovník Otakar Foltýn. Začínají se množit pochyby o financování této partyzánské armádní akce. Začíná se šeptat, že drony z Číny se kupují přes někoho jiného za pět tisíc a ten je po úpravách iniciativě prodává za deset. Jó drony byl vždycky dobrej byznys. Ale třeba je to v pořádku a jsou to jen lži a pomluvy. Tak proč ale spolek transparentně neukáže, jak to vlastně je?

Spolkem se začíná zabývat Vojenské zpravodajství. Ono to není úplně sranda. Foltýn podává TO na neznámého pachatele a zvrací na rozvědku, Vetchý podává TO na neznámého pachatele a chce předvolávat šéfa tajné služby a ministryni. Mezitím Řehka prý vyhrožuje (podle jeho slov) poslanci a místopředsedovi sněmovního Výboru pro obranu Pavlu Růžičkovi, že jestli „Budeš rejpat do dronů, mýho bydlení a budeš ohrožovat moji rodinu, tak ti rozbiju držku a rozšlapu ksicht.“ Aha.A kámoši jak hrom jdou ale ještě dál. Podle aktuálního podezření Vojenské policie poskytla armáda této iniciativě zcela nestandardní, nezvyklou a hlavně nezákonnou součinnost při testování těchto dronů. Mluví se nejen o poskytnutí vojenského prostoru domovské střelnice 601. skupiny Hamry, ale zřejmě i o Semtexu, pocházejícím opět od elitní 601. Bez potřebných výjimek. Soukromé iniciativě! Nebo už máme říkat soukromé armádě?

Proti té regulérní armádě už Vojenská policie zahájila trestní řízení. "Předmětem řízení jsou skutečnosti týkající se možného neoprávněného nakládání s majetkem ministerstva obrany a využívání příslušníků armády." Spolek má ruce a drony čisté. A jakém že to využívání? "Byla tam služební cesta, která zřejmě provázela drony na Ukrajinu. Někdo zkrátka rozhodl, poslal vojáky s tímto materiálem a neměl pro to příslušné oprávnění, konkrétně schválení parlamentem," řekl zdroj blízký prověřování. Stát měl utrpět také tím, že se neoprávněně vynaložily peníze na benzin a platy vojáků. Což je v porovnání s tím, že si někdo soukromě vyslal AČR na převoz soukromých zbraní do válečného konfliktu asi to nejmenší. Podotýkám, že tato Skupina D aktuálně hodlá vybírat na 100 tun plastické trhaviny. Taky jim bude dělat kurýra armáda? A není to náhodou přímé zapojení do konfliktu? Vše bez jakéhokoliv schválení Parlamentem ČR? Jak to, že už z generálporučíka není vojín alespoň do úplného vyšetření? Jak to že Petr Fiala neleští potící se čelo a jak to, že je toto všechno vůbec v parlamentní demokracii sakra možné? Nebo už tu vládne Charlie a jeho kámoši? Samé otázky.....