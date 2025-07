Až o 50 Kč za krabičku cigaret navíc? Díky EU

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 94% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5016 lidí server Euractiv.com shrnuje, že by se zvýšení cen dotklo s výjimkou Belgie, Finska, Francie, Nizozemska a Irska všech zbylých 22 unijních zemí, jelikož ty dosud nezavedly daně z tabáku nad současný průměr EU.



Server propočetl, že by krabička cigaret v případě zavedení daného návrhu mohla v unii zdražit průměrně o 50 korun, což naráží na odpor v některých členských státech. Výhrady měly vyjádřit státy v čele s Itálií, Řecka a Lucemburskem, avšak nejméně 15 členských států naopak s komisí souzní v tom, že revize směrnice o spotřební dani z tabáku je nezbytná ke snížení atraktivity kouření.



Jak dříve informoval deník Financial Times, 15 států zaslalo předsedkyni komise Ursule von der Leyenové dopis, v němž požadovaly aby „neodkladně podnikla nezbytné kroky“ k aktualizaci směrnice o zdanění tabáku. Kromě vlád Německa, Francie a Španělska se o vyšší zdanění v Bruselu přimlouval také český kabinet.

„Současná oblast působnosti a ustanovení směrnice nejsou dostatečné k tomu, aby umožnily členským státům vypořádat se s významnými výzvami, které představuje probíhající vývoj a trendy na evropském trhu s tabákem včetně vzniku nových výrobků,“ napsalo v dopise Bruselu podle listu 15 ministrů financí a hospodářství ze zemí EU.



Brusel nakonec bude potřebovat jednomyslný souhlas. Pokud by jej získal, mohl by právě skrze reformu daní zaplnit velkou rozpočtovou mezeru. Návrh evropské exekutivy zahrnout daně z tabáku jako nový vlastní zdroj do rozpočtu EU na období 2028–2034 by měl totiž generovat až 11,2 miliardy eur ročně.



Jaké dopady by mohl návrh mít? Jít by mohlo přibližně o 3 koruny na cigaretu, přičemž nejvíce by postihl Bulhary, kteří kouří nejvíce z EU. Jim by se ceny cigaret zvýšily až o skoro 60 %. V ostatních členských státech by se zvýšení cen pohybovalo od 1 do 2 eur za krabičku cigaret.

Tabákový průmysl však tvrdí, že krok může vést k vytvoření černého trhu. Zpráva poradenské společnosti KPMG, kterou financuje tabákový výrobce Philip Morris International, vlastnící závod v české Kutné Hoře, hovoří, že nezákonný obchod s tabákem v Evropě dosáhl v roce 2024 rekordního maxima, a to zejména ve Francii či Nizozemsku, které podporují vysoké zdanění tabákových výrobků a snaží se s kouřením skoncovat. Naopak nízká čísla vykázaly země jako Itálie či Rumunsko, které jsou proti vysokému zdanění kuřáků.

