Marková (BPP): Odvody se nedaří, Češi bojovat nechtějí. Kód Charlie, díl pátý

Je paradoxní, jak moc je v nesouladu to, co veřejně proklamujeme a to, k čemu je veřejnost skutečně ochotná. Za těch 30 porevolučních let se pomalu, ale jistě podařilo nejen v mladých lidech zlikvidovat pocit sounáležitosti se svou vlastí a s ochotou za ni třeba i položit život. Tak dlouho nám tloukli do hlavy, že jsme Evropané, tak dlouho se snažili poamerikanizovat společnost, tak dlouho nás nutili vzhlížet k Západu a pohrdat sami sebou, tak dlouho se snažili zlikvidovat naši samostatnou vládu nad čímkoliv, včetně zahraniční politiky, až tu prostě nezbylo podle mnohých nic, co by za to stálo.



Kdo by chtěl položit život za servilního potícího se Fialu, nebo tloustnoucího Lipavského, který se musí málem plazit po kolenou, aby toho Fialu na nějakou alespoň středně důležitou konferenci pozvali a nakonec ho vyrazí i z Nigérie. Rakušan rozdává africkým dětem banány v igelitu a Verhofstadt sjede našeho premiéra jako děcko. Z mladé generace si vychovali sněhové vločky prozápadního typu, které ani neví co jsou vlastně za pohlaví, a místo kanad si kluci zkouší lodičky. Covidem prohloubili tuhle krizi do závratných rozměrů a nikdo se nesnaží ze sněhových vloček nasáklých depresemi udělat něco použitelného.



No a náčelník Řehka šturmuje proti Rusku ve chvíli, kdy mu záložáci, kteří ještě ví co je zbraň a vojna mizí po tisících pod rukama. Do roku 2030 chtěla mít armáda 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivních záloh, což se už teď jeví nereálné, protože už i ten Řehka přiznává, že za ním a ministryní nikdo příčetný nejde. Dokonce ani nikdo nepříčetný, pokud jim teda neslíbí, že mohou s brýlemi jak skla od piva a lehkou sociální retardací sedět v kanclu na Praze 6 a odtud bombardovat drony Moskvu.



Snížili standardy na hod balónem a sedm dřepů a pořád to nestačí. Zničili co se dalo a diví se, že „Letos ta čísla vůbec nejsou dobrá, trend není dobrý,“ řekl novinářům Řehka. No nejsou. Bodejď by byla. A tak už chystají další benefity, legislativní opatření a různé čáry máry. Řehka si pomalu buduje vlastní dronovou iniciativu a používá k tomu oficiální armádu. Ta je vděčná, že si aspoň nějaké drony vyzkouší.



Víte, kdy se vám zase začnou lidi hlásit na obranu vlastní země? Až budou mít pocit, že je za co bojovat. Dejte jim hrdost, samostatnost, nezávislost a vykašlete se na to, že jsme Evropané. Za padající hvězdy Evropy nikdo bojovat nechce. Ani za aférami prolezlé politiky, kteří jsou víc Ukrajinci, než Češi. Přestaňte kašlat na vlastní a rozdávat cizím. Přestaňte podlejzat a lízat nohy Urshule, začněte v lidech zase probouzet samostatnost a odpovědnost za své činy a nebudete muset benefity uplácet každého, kdo si dá tři panáky a ze zoufalství podepíše kontrakt.

Bc. Jana Marková BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky