Marková (Trikolora): Rohlík jako ukázkově zkažené pečivo

Najednou mu začalo vadit, že bere maso od společnosti Rabbit CZ, které předsedou představenstva je pan Zdeněk Jandejsek. Spoluorganizátor včerejší demonstrace. Prý vadí, že pobírá zemědělské dotace. Aha. Do této doby to nevadilo. Do té doby, než se postavili proti této vládě to bylo cajk a bralo se o sto šest.



Rohlík to zdůvodnil tím, že protesty jsou v pořádku, ale omezovat dopravu a osobní svobody obyvatel už ne. Aha podruhé. Ptám se Rohlíku, jestli stejně lustruje a zařízl i všechny zahraniční dodavatele, kteří protestovali třeba v Německu a Polsku. Dodávám, že mnohem razantněji. Ne? Taky by mě zajímalo, jestli stejně tvrdě vystupují proti všem zeleným pitomcům lepícím se k silnici, když už jim tedy jde o tu dopravu. Tam totiž skutečně už umírali lidé, protože nemohli projet záchranáři. Ne? Divné….

Co se týká té morálky a etiky, má to Rohlík nahnuté ještě mnohem víc. Tahle firma dělá z lidí roboty, hlídá jim i teplotu v autě, nahrává vše co muknou a pověst má dokonce horší než Amazon. V roce 2021 si za to vysloužil cenu Big Brother Award za největší prohřešky v oblasti práva na soukromí. Čína hadr.



A aby se to šmírování tak nějak rentovalo, bylo potřeba přitvrdit. Proč zaměstnávat českého člověka, když si můžete koupit za levno cizího otroka, že. A tak se stalo, že u morálkou zaklínajícího se Rohlajzu našli nelegálně pracující cizince už v roce 2017. Kriminalisté tehdy ze skladu odvezli 85 cizinců, u nichž bylo podezření, že v Česku pracují nelegálně. Zadržení měli u sebe vízum vydané pro jinou zemi než ČR. Byli to povětšinou agenturní pracovníci, které můžete odkopnout v případě potřeby jako špinavé prádlo a ponechat svému osudu. A nebylo to poprvé ani naposledy, kdy tento morální maják porušil co mohl.



V roce 2022 měl dovážkový gigant problém s využíváním kurýrů na živnostenský list. Opět ne poprvé. Obdobná kontrola tam proběhla již v roce 2018 se závěrem, že dochází k nelegálnímu zaměstnávání kurýrů, nebo lidově řečeno, ke švarcsystému. A za něj padla pokuta ve výši 1,37 milionu korun. S odstupem několika let se pražský inspektorát práce rozhodl prověřit, zda došlo při zaměstnávání kurýrů ke změně. A nedošlo. Na veřejnost se dostala informace, že kontrola po více než šesti měsících skončila se stejným závěrem jako předtím. Výši „ušetřené“ částky odhadly orgány finanční správy na 250 milionů za kalendářní rok. Aha potřetí.



A kdo, že je tím ideologicky uvědomělým moralizujícím majitelem Rohlíku? Inu absolvent Aspen institutu, konkrétně Aspen Young leaders programu, stejně jako Markéta dvousvetrová. A covidový očkovací maniak. Aha počtvrté. Takže tento člověk má tu drzost kádrovat a dehonestovat druhé. A to pouze na základě jejich politického přesvědčení, ostatní omáčka kolem jsou jen, jak jsme si dokázali, zavádějící řeči.



A pro všechny, co mi zde budou tvrdit, že si ve své firmě může dělat co chce a brát od koho chce připomínám případ pekárny, kterou pranýřovali za to, že odmítla péct z ukrajinské mouky. Předpokládám, že jste to byli právě vy, co teď hodláte nejvíc řvát. Takže za mne si může Rohlík kreslit třeba duhové jednorožce a psát co chce, za mne jsou to jen obyčejní lháři a pokrytci. A všichni co jim v tomto fandí taky, a gratuluju jim k totalitnímu modelu chování. Inu radostně do padesátých let soudruzi. Jen co je pravda.

Bc. Jana Marková BPP



Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková

