Martínek (Piráti): Nesouhlasíme s vyšším daňovým zatížením pokeru

Poslanec Martínek předložil Rozpočtovému výboru pozměňovací návrhy, které by měly tomuto zvýšení zamezit. Navrhuje poker zařadit do nejnižší 25% navrhované sazby. Piráti také navrhují zvyšování sazeb, které dle zkušeností ze zahraničí vede k sníženému výběru daní a zvýšení podílu nelegálního trhu, zrušit.

“Nevidím racionální důvod k takovému nárůstu daně z hazardních her pro živé hry zahrnující poker. Nárůst daňového zatížení o 7 procentních bodů není odůvodnitelný. Zvýšením sazby na 30 % se výše zdanění živých her přiblížila hrám technickým, tedy automatům. Přitom je zřejmé, že společenská škodlivost při hraní pokeru je zcela odlišná v porovnání s hraním na hracích automatech. Nerozumím, proč Ministerstvo financí navrhuje tyto sazby přibližovat. Pokud by šlo o regulaci hazardu v závislosti na škodlivosti dané hazardní hry, pak by muselo ministerstvo zvedat právě sazbu pro technické hry, kterou novela paradoxně ponechává na stávající výši,” okomentoval novelu Tomáš Martínek.

Poker narozdíl od ostatních her není ovlivněn pouze náhodou, roli zde hrají i jisté dovednosti a zkušenosti hráčů. Hráč při takových hrách může počítat kombinace a pravděpodobnosti, a to jak své, tak protihráčů. Dle toho se následně může rozhodovat o postupu v dané hře (například, zda je vhodné vsadit více či méně, či svou účast ve hře zcela ukončit). Hráč dále může pozorovat hru soupeřů a hledat vhodnou protistrategii, případně též blafovat.

Poslanec Martínek také navrhuje zrušení diskriminujícího paragrafu 59 v zákoně o hazardních hrách, který u turnajů živých her s předem stanovenou výší výhry (tzv. scheduled turnaje) stanovuje, že český hráč musí oproti zahraničním nesmyslně počkat, dokud nebude složeno alespoň 50 % předem garantované výhry. Zrušení tohoto paragrafu navrhl již v rámci projednávání daňového balíčku v roce 2018 (psali jsme zde), kdy jeho pozměňovací návrh nebyl přijat. Přitom dle právních zástupců v Česku licencované společnosti Poker Stars žádná obdobně přísná legislativa neplatí v žádném jiném z 18 států EU, kde firma působí.

Jak již dříve prohlásil Martínek: “Na online pokerových platformách, které mají českou licenci a odvádí zde i daně, nastává absurdní situace, kdy hráči z jiných zemí mohou hrát turnaje od začátku, zatímco hráči z Česka včetně turistů musí čekat na možnost přihlášení do turnaje do té doby, než bude splněna nesmyslná česká zákonná podmínka. Paradoxně to tak vede české hráče k obcházení zákona přes VPN nebo využívaním platforem bez licence, které české zákony nedodržují a neodvádějí za hráče z Česka daně do státního rozpočtu.”

Ing. Tomáš Martínek Piráti

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Piráti vyšlou do boje o Senát Daniela Kůse Ferjenčík (Piráti): Vláda opět zanedbala investice, přesto žene rozpočet do schodku Potíže s hraním hazardních her a se závislostí může mít až 164.000 Čechů Bartošek (KDU-ČSL): Babišova vláda nechrání lidi v nouzi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV