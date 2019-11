Masare (Zelení): Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat

Kam investovat 55 miliard ze státních příjmů, aby to pomáhalo a neškodilo, napadne kdekoho. Hlásí se vysušená krajina zmítaná klimatickou krizí a nešetrným zemědělstvím, školství daleko zaostávajcí za evropskou špičkou, nebo 800 000 spoluobčanů v exekuci.

Premiéra Babiše ovšem napadlo v listopadu něco nečekaného: zdvojnásobit těmito 55 miliardami počet cestujících přes pražské letiště z necelých 17 na 30 milionů ročně.

Tento nápad, který navazuje na staré plány rozšiřování letiště ze zlatých 60. let, o kterých od té doby mluvil snad každý vrcholný politik, prezentoval Andrej Babiš v nejnevhodnější dobu.

“Rozšiřování kapacity letiště neřeší žádný z problémů dnešní české společnosti. Naopak celou řadu z nich prohlubuje,” komentuje člen vedení Zelených a pražský spolupředseda Zelených, zakladatel iniciativy Letiště Praha nebourat, nerozšiřovat! Vít Masare

“Česká krajina nezadržitelně vysychá a vláda nezvládá plnit tempo snižování sucho zhoršujících emisí, ke kterému se zavázala v Pařížské klimatické dohodě. Zvyšování objemu masivně dotované letecké dopravy, na kterou je navázána spousta emisí z turistického průmyslu a dopravy pozemní, je na rozdíl od rozvoje železničních spojení ta nejmíň úsporná věc, která někoho mohla napadnout,” nabízí Masare hospodárnější priority v dopravě.

Hlavní město Praha po mnoha letech strmého nárůstu počtu přijíždějících turistů funguje na hranici schopnosti vybalancovat tento trend se zachováním běžného života ve středu města.

Řadí se tak po bok turismem přetížených měst jako Barcelona, Benátky, Florencie nebo Amsterdam.

V Česku podobnou zkušenost, která se projevuje strmě rostoucími nájmy, čím dál tím častějšími konflikty s turisty, kteří narušují místním sousedství nebo noční klid a nahrazováním běžných obchodů pro místní službami pro turisty, zažívá snad jen Český Krumlov.

Podle letištních statistik přitom 70 % obsazenosti letadel tvoří turisté. Že většina z nich zamíří z Ruzyně na Karlův most a do centra Prahy, je přitom zřejmé.

“V Praze se stále častěji mluví o snaze cílit na „dobré“ a „slušné“ turisty, tedy ty, se kterými nepřichází zejména problémy spojené s alkoholem a rušením nočního klidu, to se však při vládní snaze o skokový nárůst přilétajících pasažérů jeví jako sisyfovská práce,” hodnotí spolupracovník Zelených, sociolog Filip Lachmann.

Takto nainvestovaných 55 miliard do pražského letiště musí rovněž zákonitě chybět v jiných regionech a v jiných sektorech.

“Namísto vytváření dalších problémů investicemi do nehospodárné infrastruktury letiště by se měla vláda investičně zaměřit na řešení problémů českých periférií investováním do tamějších lidí, do vzdělávání jejich dětí, do záchrany zdevastované krajiny a do úsporných inovací,” shrnuje Masare hlavní problémy běžných lidí, které při řešení každodenních problémů ani nenapadne pomýšlet na navyšování kapacity pražského letiště.

Škodlivost Babišova záměru je tak zřejmá, že se proti němu již dnes kromě Zelených staví otevřeně také senátor Václav Hampl a hnutí STAN.

Věříme, že je jen otázkou času, než se připojí i další strany a hnutí, které si Babišem nenechají ničit budoucnost.

