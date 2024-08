Mašek (ANO): Chlapci, nastartujte ten svůj autobus a odjeďte...

Bartoš a Hřib v IT problémech – to by mohl být nový seriál! Praha si nechala udělat audit smluv a přišla na to, že ta pirátská loď, co ji Hřib jako primátor stavěl, má víc děr než ementál. A teď to řeší policie (více ZDE).

Ale hlavně že Hřib má čas na reklamy proti zírání – já teda zírám.

To ještě není vše! Nepovedená digitalizace stavebního řízení začala zakázkou "z ruky" pro firmu InQool, a to i po zákazu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A když je teď systém v troskách, Bartoš chce vypsat novou zakázku.

Chlapci, nastartujte ten svůj autobus a odjeďte...

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



