Mašek (ANO): Další stand-up ředitele BIS s ambicí zasáhnout do politického dění v ČR

Zdravím všechny,

tak BIS odhalila dva podnikatele, sloužící Ruské federaci, kteří se snažili ovlivnit volby do europarlamentu. Jeden z nich žije v ČR. V Praze předával hotovost zahraničním politikům.

Vláda jej dala na sankční seznam. A premiér vše komentoval na TK vlády. A můžeme pokračovat.

1. Nebyl to tedy Rus ale Ukrajinec, to pro pořádek. Že utekl z Ukrajiny, protože byl členem proruské opozice se dá pochopit. Že utekl k nám a my to zjistíme, až když založí nějaký web, je s podivem. I když i to se dá pochopit, protože dodnes moc netušíme, kdo k nám vlastně přišel, ale nebudeme zde opakovat problémy s tím, jak zvládl Rakušan příliv Ukrajinců do ČR.

2. Ukrajinec byl zařazen na sankční seznam. OK, ale pokud je spjatý s Kremlem, měl tam být snad dávno. Nebo ne? A to je jako celé?

3. Ministerstvo zahraničí píše „Vláda dnes zasáhla proti ruské vlivové operaci na území Česka.“ Jinde se psalo ruskou špionážní centrálu atd.. a co teda bude dál ? Stopne se jeden protievropský web, který má jiné názory, uvalí se na jednoho Ukrajince sankce a znova se ptám, co bude dál?

4. Upláceli se prý politici a novináři… Podle zdroje Deníku N z blízkosti ministerstva zahraničních věcí, dostali peníze politici z šesti států EU, konkrétně Německa, Francie, Polska, Belgie, Nizozemska a Maďarska. Deník N uvedl, že případ se týká mimo jiné německé Alternativy pro Německo (AfD). Kolik, jak, kdy, za co …. Netušíme.

5. Předpokládal bych, že pokud se něco takové stane … nastane zatýkání, desítky lidí budou vyšetřovány po celé EU. Ti politici brali přece úplatky od nepřátelské mocnosti, od RUSKA. Jsme přece ve válce, nebo už zase nejsme a jde jen o volby do EP?

Z novin cituji:

Marčevského podle dokumentu využívá k financování spolupráce s novináři a ke skryté finanční podpoře vybraných jednotlivců z řad kandidátů ve volbách do EP.

Voice of Europe pak sloužil k vlivovému působení a aktivnímu šíření dezinformací a propagandy zaměřené proti územní celistvosti, nezávislosti, svrchovanosti, stabilitě a bezpečnosti Ukrajiny.

Šířil je na facebooku, síti X a dalších platformách, ale i prostřednictvím panelových diskusí a dalších akcí, mimo jiné i s mezinárodní účastí, stojí v sankčním seznamu.

Z našich politiků, kteří vystupovali v rozhovorech pro tento web média uvádějí Klause, Paroubka, Cyrila Svobodu atd ... Varovala BIS tyto naše bývalé významné politiky, pokud šlo o spolupráci s tak významnou vlivovou nepřátelskou skupinu pracující pro RF?

Dozvídáme se také, že kolem této problematiky již kroužili investigativní novináři dlouhou dobu.

No, já jsem zvědav, jak toto bude pokračovat.

Pokud to skončí vypuštěným balonkem ... zablokovaným jedním webem a tím bude vše vyřešeno, pak to bude jen další stand-up ředitele BIS s ambicí zasáhnout do politického dění v ČR.

Potom jste to ale měl, pane řediteli, nechat jen na těch novinářích.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



