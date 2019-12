Mašek (ANO): K některým věcem, které fungovaly, bychom se neměli bát vrátit

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mě trošku probudila ta diskuse k maturitě z matematiky. Chtěl bych navázat na řadu předřečníků, zejména bych zavzpomínal těch 40 let zpátky jako pan profesor Vondrák, že to prostě fungovalo a my bychom se k některým věcem, které fungovaly, neměli bát vrátit. Je to otázka třeba na těch gymnáziích, že byly Matfyz třídy, byly přírodovědecké a humanitní obory a podobně.

A co se týká toho zdravotnictví, navazuji na kolegu Kasala, prostřednictvím pana předsedajícího, tam jsem jednoznačně přesvědčen, že se jedná o to, aby byla dostatečná časová dotace pro výuku matematiky na zdravotní škole. Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba průběžně z toho ty studentky a studenty zkoušet a důsledně zkoušet tak, aby postupovali do dalších ročníků, ale není úplně potřeba na to, aby sestra dokázala spočítat počet kapek v infúzi, mít skutečně maturitu. A v současném kritickém stavu, který se týká nedostatku nelékařského zdravotnického personálu, rozumějme, nejvíce sester, tak je to moment, pokud by tam třeba byla maturita povinná, tak by to byl moment k tomu, aby se tam děvčata a chlapci na tyto školy nehlásili.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vím, že v současnosti se to zdravotních škol netýká, a pokud se to nebude týkat, povinná maturita z matematiky, zdravotních škol a některých dalších vyjmenovaných škol, tak si myslím, že o povinné maturitě jinak je jistě třeba uvažovat a propagovat ji, čili pro gymnázia, pro střední odborné školy apod.

A ještě k panu poslanci Bartoňovu v návaznosti tedy potom také na Kateřinu Valachovou prostřednictvím pana předsedajícího. Co se týká vstupu na vysokou školu na bakalářský obor zdravotnický záchranář, tak pokud nebude maturita, tak jako že v současnosti není povinná z matematiky na střední zdravotnické škole, tak potom nebude ani podmínkou pro tyto studenty (Mpř. Okamura: Čas!) pro vstup na vysokou školu.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Matematika se učí pořád stejně, pořád je strašákem a mladí lidé se jí bojí Mihola (KDU-ČSL): Logiku rozvíjí kdeco, nejenom matematika Pekarová Adamová (TOP 09): Je nutné, abychom nejdříve posilovali výuky matematiky Majerová Zahradníková (Trikolóra): Jediné, kam se musí školství vrátit, je ke vzdělávání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.