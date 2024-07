Mašek (ANO): Mám pocit, že v tomhle dramatu chybí pár herců

Obžalobu v kauze Dozimetr podal žalobce k soudu pro Prahu 9 na devět lidí. Podle vyšetřovatelů se podíleli na systematické korupci a ovlivňování veřejných zakázek. Mezi důkazy jsou odposlechy i výpověď jednoho z obžalovaných.

A ten borec, co Gazdíkovi radil, aby svůj telefon rozšlápl a vyhodil z okna? To je vážně zajímavá postava v celém tomhle příběhu. Mám pocit, že v tomhle dramatu chybí pár herců, kteří by měli být na scéně. Když se na to podíváme zblízka, je to jako sledovat divadelní představení, kde některé postavy jen tak zmizely za kulisy a my se můžeme jen domýšlet, co se s nimi stalo.

Pan učitel Rakušan slavnostně prohlásil, že Starostové něco takového prostě nikdy, ale opravdu nikdy neudělali. Takové prohlášení mělo za cíl uklidnit veřejnost a dodat důvěru, že jejich strana je naprosto čistá a bez poskvrny. Ale co Rakušan sám? Jakou roli hraje v tomto příběhu? Aha, ten přece Redla vůbec nezná.

Redlova spolupracovníka Mlejnka nakrátko nechal usadit do křesla šéfa rozvědky. Redl může být opravdu rád, že se celá záležitost oficiálně vyšetřuje. Kdyby se to totiž neřešilo právní cestou, mohl by být už dávno mimo hru – doslova i obrazně. Stejně jako někteří další, kteří se do podobných problémů zapletli a skončili špatně.

Možná bychom se měli více zajímat o to, kdo skutečně tahá za nitky a kdo je jen loutkou v této složité hře. Možná se jednou dozvíme celou pravdu.

