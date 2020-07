Mašek (ANO): Máme 135 lidí v nemocnicích. A z nich jenom 24 ve vážném stavu

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já musím tady zareagovat. Bavíme se o některých ložiscích v naší republice. Může to být Kutná Hora, můžou to být Holice v Čechách, tam všude se objevila ložiska vyššího výskytu. Řešilo se to lokálně, konkrétní firma se uzavřela, otestovalo se to, odeznělo to.

Karviná je větší ložisko. Je to větší problém. Ale z těch čísel, které si tady říkáme, dnes máme v ČR 4,5 tis. pozitivních. Máme 135 lidí v nemocnicích. A z nich jenom 24 ve vážném stavu. Recipročně, když to přepočítáme, tak na Karvinsku je to nějaké poměrné procento. Není to žádná tragická situace. A návrhy typu, ať mobilní týmy z republiky se přemístí na Karvinou apod., to je úplný nesmysl. Mobilní týmy byly proto na začátku, aby vyšetřovaly ty, kteří mají klinické příznaky a nechtěli jsme si tu nemoc dovléct do nemocnic.

Čili tyto názory absolutně nesdílím. Je samozřejmě špatně, pokud se lidé dozví o tom, že jsou pozitivní pozdě. Ale já si myslím, že ty případy nejsou. A pokud jsou, tak jsou jednotlivé. A jestli se někdo dozví o čtyři dny později, že je negativní, není to úplně dobře, ale v podstatě se nic neděje. Situace na Karvinsku se v současné době zlepšuje. To víme podle těch čísel, podle toho vývoje nově nakažených. Já bych chtěl poprosit, abychom z té věci opravdu nedělali politikum. Já jsem přesvědčen, že se to zvládá, a že ty kapacity toho testování určitě by byly možné, kdyby byly vyšší. Možná by stálo za to převážet ty vzorky k vyšetření na akademická pracoviště do jiných koutů republiky, ale potom zase nenaplníme to, že ty výsledky budou včas. Samozřejmě tam budou víkendy, kdy ta akademická pracoviště nefungují.

Pojďme se na to dívat s rozumem. Ta situace se nějakým způsobem vyvíjí. A vyvíjí se dobrým směrem. Děkuji.

