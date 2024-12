Mašek (ANO): My jsme jen diváci v cirkusu ministryně Černochové

Milí přátelé, v Americe panuje přesvědčení, že každý produkt si dříve či později najde svého kupce, ať je to cokoliv. Ale když si někdo předplatí zboží na deset let dopředu, to už je něco jako vstupenka do cirkusové manéže!

"Pilotované stíhačky jsou neefektivní způsob, jak prodloužit dosah raket nebo shazovat bomby. Recyklovatelný dron to dokáže bez veškerých nákladů na lidského pilota." Musk

To vám povím, paní ministryně Černochová, vy už nejste obyčejný zákazník, vy jste opravdový fanoušek, který si koupil i lístek na představení, které ještě ani nezačalo!

Takový zákazník je snem každého obchodníka, prostě ideální. My jsme jen diváci v cirkusu.

Kdyby každý obchodník měl takové nadšené fanoušky že?

A tak to je, milí přátelé, ten pravý cirkusový sen už začal!

