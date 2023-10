Mašek (ANO): NATO doporučovalo těžkou brigádu a protivzdušnou obranu

reklama

Vážená paní předsedající kolegyně, kolegové,

já budu reagovat na kolegu Žáčka, kterého tu nevidím, a na jeho tvrzení. Jednak kolem toho nezvládnutí evakuace z Afghánistánu - už jsem mu tady jednou řekl a odpovídal na to, že kdyby tomu tak skutečně bylo, tak by to v době, kdy byli v opozici, otevřeli na výboru pro obranu nebo na výboru pro bezpečnost. Nic takového se nestalo. Čili už minule jsem to nazval spekulací a dodatečnými nepravdivými argumenty. On tady žádnými argumenty nepodpořil, žádnými komunikacemi s Armádou České republiky tak, jak tady říkal. Dále.

Včerejší seminář F-35. Už to tady zmínil pan předseda Babiš, tam nám bylo přislíbeno, že dostaneme všech sedm nabídek k nahlédnutí jako opozice, že budou orazítkované. Mají to být nabídky z doby 2019 až 2021, zahájil tehdy to nabídkové řízení nebo tu poptávku skutečně pan Metnar, nicméně vše bylo uzavřeno až za nové vlády, přiznali tam, že to bylo až na konci prosince a první informaci o návrhu na ten výběr na F-35 dostala až paní Černochová.

Na další dotazy - a to je kupodivu, to není ani nikde v tisku - všichni jenom spekulují o těch dvou procentech, berou si jenom negativní věci. Na můj dotaz, jestli F-35, respektive pátá generace, byly doporučeny od NATO, tam byla jasná odpověď - nebyly, NATO to nedoporučilo. Další otázka - do těch národních politik se NATO nemíchá, takže může být jakékoliv letadlo. Další. Co doporučovalo NATO? NATO doporučovalo těžkou brigádu a protivzdušnou obranu. Je právě otázka, jestli tímhletím nenarušujeme schopnost české armády se aktivně bránit, protože dáváme prioritu jenom letadlům.

Takže těch věcí je tam víc. A k těm dvěma procentům. O těch se skutečně mluvilo, ale v tom duchu, jestli budeme schopni - ANO to podpořilo mimochodem - ale jestli budeme schopni ty částky smysluplně využívat na nákup akvizicí... (Předsedající: Čas.) a že se může stát, že NATO průběžně nemusí mít peníze. To je všechno.

