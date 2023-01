Mašek (ANO): Pane ministře, meziroční nárůst kriminality je i vaše vizitka

reklama

Když se do mě opřel Vít Rakušan musím reagovat, ale ještě před tím, než začnu připomenu jednu věc z 27. února minulého roku. Z novin cituji_ "Jsme ve válce, řekl Fiala. Vláda schválila zbraně Ukrajině za 400 milionů.“ A pak to pokračovalo celý rok.

Zdražují se potraviny – jsme ve válce vydržte máme deštník proti drahotě.

Zdražují se energie – jsme ve válce vydržte, máme deštník proti drahotě.

Zdražují se pohonné hmoty – jsme ve válce, vydržte máme deštník proti drahotě.

Máme inflaci 18 % - jsme ve válce vydržte, máme deštník proti drahotě.

Zdražují se energie – jsme ve válce vydržte, nenecháme nikoho padnout.

Slyšeli jsme to každý den a celý rok. A dnes? Strašení válkou v je etické dno, varují experti. A na co je to reakce? Babiš v rámci prezidentské kampaně začne hovořit o válce a mírovém summitu. Ptám se, kde byly ti experti celý minulý rok?

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



Tak a tady je reakce na ten Váš tweet, pane Rakušane, že jsem si dovolil mluvit na mimořádné schůzi o zametání kauz pod koberec. Tvrdíte, že jsem prý jsem nechtěně odhalil, jak si ANO představuje roli ministra vnitra. Že za vás dle vás se žádné kauzy nezametají a zametat nebudou. To je ta změna, kterou jste slíbili a kterou představujete.

Tak pane ministře popořadě, ono se už něco pohnulo dopředu?

Peníze z Kypru na účtech STAN.

Co? nic?

A co takový Dozimetr?

Ještě nic?

Kšefty s byty v Brně?

Také nic? Víc asi netřeba psát.

Pokud ale chcete, tak můžeme rozebrat všechny kauzy hnutí STAN dopodrobna, žádný problém. A ten meziroční nárůst kriminality o 19 % (jindy nárůst v nízkých jednotkách procent), nárůst počtu vražd o 50 %, kyber kriminality o 100 %, to je i vaše vizitka jako ministra? Video z části projevu, který vás tak nadzdvihl zveřejním dnes odpoledne. A přidám ještě jeden komentář věci, kterou by si neměl ministr vnitra dovolit.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 8% Nepřestřelil 92% hlasovalo: 11958 lidí

Píšete cituji: „Kandidáti demokratického občanského spektra získali zhruba 60 procent hlasů, to je potěšující zpráva pro celou zemi.“ A já se ptám. Těch 40 % hlasů byly snad bylo pro nedemokratické kandidáty?

Proč neustále takto rozeštváváte společnost! Už nejste učitel v Kolíně, ale jste ministr vnitra, uvědomte si to, proboha! Jak můžete rozdělovat občany na ty, co volí vaše kandidáty, jako demokratické a ti ostatní jsou nedemokratický póvl? To jste učil i děti ve škole? To si vyprošuji, pane ministře vnitra, i za ně, za všechny!

A takto jak to dopadá v reálu? Vaše teze přebírají ostatní jako samozřejmou věc, jako například ten kněz, který při mši sdělí: „Doufám, že jste nevolili Babiše, jinak vám ublížím.“ A co je nejhorší? Nikdo nevstal a neohradil se. To je na tom to nejsmutnější, že pane Mariane Jurečko.

Vydržme ještě týden napadání, urážek a pak ANO zase bude líp...

