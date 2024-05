Mašek (ANO): Pane premiére, nebylo by namístě slušně se omluvit?

reklama

Vážený pane premiére Fialo,

obracím se na Vás s obavami z Vašich vyjádření o charakteru našeho státu a o budoucím směřování naší demokracie. Jako občan České republiky, který jen nesleduje politické dění, cítím potřebu vyjádřit své znepokojení nad tím, jakým způsobem jsou témata demokracie a pluralismu ve veřejné debatě prezentována.

Z vašich projevů čiší obavy z radikalizace a z rozdělení společnosti, což je pochopitelné. Položil jste si někdy otázku, kdo společnost rozděluje? Označujete politické oponenty za nedemokraty nebo populisty, to může polarizaci ještě prohlubovat. V této zemi jsou snad nedemokratické strany?

Nejenže to může vést k dalšímu rozdělení společnosti, ale může to také mladým lidem zkreslit pojem demokracie. Demokracie není jen o hlasování ve volbách, ale také o svobodě projevu, o toleranci různých názorů a o konstruktivní debatě. Jako politolog jste jistě obeznámen s tím, že demokracie zahrnuje různorodost názorů a politickou soutěž. Strany a hnutí, které splňují zákonné normy pro účast ve volbách, by měly mít možnost se svobodně prezentovat, a to bez ohledu na to, jak jsou odlišné od vládních názorů.

Rád bych vám položil otázku, zda plánujete podniknout kroky proti těm, dle vás, nedemokratickým politickým subjektům, mezi které s oblibou řadíte i hnutí ANO. Jakou roli bude hrát ministerstvo vnitra, řízené ministrem Rakušanem? Připravujete zákaz nedemokratických stran? Dle zákona by to bylo na místě! Tak, které strany a hnutí to podle vás jsou?

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že politická soutěž by měla být vedená na základě argumentů a faktů, nikoli osobních útoků či ideologického stigmatizování. Doufám, že ve Vašem dalším působení budete jako premiér usilovat o to, aby byla politická diskuze kultivovaná a vedená s respektem k různým názorům.

P.S.: Co tento plakát? Opravdu myslíte, že to je v pořádku? Nebylo by namístě slušně se omluvit?

