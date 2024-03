Mašek (ANO): Platit výpalné za to, že nikoho nepřijmeme, je otřesné

reklama

Před několika dny uvedl Blesk v titulku, že Hlubučkovi představil mafiána Rédla Rakušan. Přišla silná reakce a titulek byl stažen. Ministr vnitra má vůbec silný vliv na novináře i ve věci doporučené ”redukční diety” v informování o souvislostech tragické střelby na FF, či snad i o přehlížení afér svých a svého hnutí. Někdy stačí i naznačit. Kam jsme se to vrátili?

A co asistence při ztrátě národní suverenity: Povinné přerozdělení migrantů je zásah do národní suverenity a práva rozhodovat o tom, kdo může vstoupit na naše území a zůstat tam. Platit výpalné za to, že nikoho nepřijmeme, je otřesné. Migrační pakt pomohl aktivně odstartovat. Jediný z V4! Podle mého to porušuje práva jednotlivců (nemůžeme je posouvat na šachovnici tam, kde nechtějí být), ale porušuje to i principy lidskosti. Platit výpalné za lidi?

A dnes si vodí cvičené medvědy do arény, aby si je natočili, a pak vydávali Rakušana div ne za ježíše… když máme ty Velikonoce. Ten pán prozřel… děláte to skvěle, pane ministře, psali novináři. A on je to jen cvičený medvídek… Tak hlavně aby prozřel volič…

