Mašek (ANO): To, co se kolem Dozimetru děje, není normální

02.09.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze Dozimetr.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Pane Rakušane, tak jak to teda je? Objeví se ta nahrávka, nebo se zase ztratí někde v šuplíku? A co ten zatracený šifrovaný telefon, pořád si s ním hrají děti? Člověk by čekal, že když jde o jednu z největších korupčních kauz posledních let, tak se to bude řešit naplno, rychle a pořádně. Jenže tady to vypadá spíš jako šaškárna, kde si každý hraje na slepou bábu.

Poslechněte si tohle video, a zkuste si dát dohromady všechny ty střípky – jak puzle. Vyleze vám z toho pěkně odporný obrázek.

1. Kolikrát bylo hlavní líčení odloženo?

Hlavní líčení mělo jet už v červenci 2025. Jenže ouha, spis nikde, papíry na špatném stole, a tak se to šouplo na srpen. No a hádejte co – ani v srpnu se nic nedělo. Vrchní soud si dál přehazuje šanony, a tak se slavnostně oznámilo, že se bude jednat až někdy v druhé půlce září.

Dvakrát oficiálně odloženo.

A nebuďme naivní – kdo ví, kolikrát to ještě pošlou k ledu.

Proč asi?

Protože vy, pane Rakušane, ani vaše STANovská partička fakt nemáte žádný zájem, aby se o tomhle vůbec mluvilo, natož aby se to projednávalo u soudu. Proč? Protože by konečně padly otázky, na které nechcete odpovídat. A odpověď stejně všichni tušíme.!?!?

2. Kolikrát se soudce navrhl vyloučit?

Taky fraška. Soudce Jakub Kriebel – návrh na vyloučení, prý podjatý, protože se někdy kdysi objevil u výslechu. Pak soudy ping-pongují, Vrchní soud to nechává v Praze 9, Městský soud Kriebela stejně vykopne.

Chaos jak v Kocourkově.

A pak soudkyně Eva Burešová z Prahy 4 – ta radši taky podala návrh na vlastní vyloučení, i když to nakonec neprošlo. Dva jasné případy, kdy se soudci sami snaží z kauzy vycouvat. A není divu – kdo by chtěl mít ruce od téhle špíny?

To, co se kolem Dozimetru děje, není normální.

Je to ukázkový cirkus, kde se všechno tahá za nitky, kde se mlží, kde se odkládá, kde se všichni tváří, že vlastně nic. Všechno se tutlá, všechno se zpomaluje.

A vy, pane Rakušane?

Vy si mezitím jezdíte po krajích a vyhlašujete, že budete premiér.

Premiér! To jako vážně?

Premiér země, kde se zametá pod koberec jedna z největších korupčních kauz desetiletí? K smíchu.

Akorát jste to, chudák, zapomněl říct Fialovi na té vaší pivní schůzce.

Lidi nejsou slepí. Vidí, že se z toho dělá fraška. Vidí, že se všechno natahuje, odkládá, že se soudci sami radši vzdávají než aby to soudili.

Vidí, že vy s tím telefonem a nahrávkami hrajete divadýlko.

A taky vidí, že jediné, co vás zajímá, je vlastní kariéra a vlastní moc.

Objeví se ta nahrávka, nebo se zase ztratí někde v šuplíku?

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
