Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní

Delikatesy je možné nadělit svým blízkým třeba prostřednictvím dárkových poukazů platných tři měsíce od zakoupení. Ty jsou od 1. prosince k dostání a budou i po Novém roce. „Na trh dodáváme kvalitní, chutné a cenově dostupné regionální produkty z čerstvé tuzemské zvěřiny za přijatelné ceny, a to prostřednictvím dvou vlastních zpracoven v krušnohorských Klínech a v Židlochovicích. Vybere si každý,“ říká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.
Dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000 a 2000 korun je možné ze zpracovny v Klínech objednat přes e-shop ZDE. Tamější prosincovou novinkou je taky adventní salám italského typu s příchutí parmezánu a oříšků ze šesti druhů masa Adventní Salám – Maso z lesa (ZDE). Celý sortiment je ale k dostání i v několika severočeských či pražských prodejnách jako je Bistro Fláje nebo na lesních správách v České Lípě, Rumburku či Křivoklátu, případně v tak zvaných výdejmatech instalovaných v Mini Ryncích nebo na Statku Kadaň - Jezerka. Více informací je na e-shopu.
V židlochovické prodejně zvěřiny v areálu zámku se dají koupit dárkové poukazy od 500 do 2000 korun, stejně jako dárkové balíčky v hodnotě od 500 do 1000 korun. Ty si mohou sestavit sami zákazníci a kombinovat tak maso se zvěřinovými výrobky. „V prosinci jsme připravili zvěřinovou, mufloní a vánoční klobásu i čabajku, zvěřinovou paštiku a salám včetně jeleního. Sezónní nabídkou je vakuově balený celý bažant, případně jeho části nebo skelety vhodné na polévky,“ uvádí Zbyněk Nečas z tamějšího lesního závodu.
Podle něj bude v prodejně před Vánocemi dostupný kompletní sortiment mražené balené zvěřiny a chlazeného masa z dančí, jelení i černé zvěře. „Pokud bude zájem o větší množství masa, doporučujeme ho objednat minimálně týden předem, a to osobně nebo telefonicky od pondělí do čtvrtka od 12 do 15 hodin,“ dodává Nečas s tím, že v prosinci je v prodejně upravená otevírací doba (informace najdete ZDE).
autor: Tisková zpráva