Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní

04.12.2025 22:03 | Tisková zpráva

Čerstvou zvěřinu a výrobky z ní připravily Lesy ČR i na letošní vánoční stůl.

Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Delikatesy je možné nadělit svým blízkým třeba prostřednictvím dárkových poukazů platných tři měsíce od zakoupení. Ty jsou od 1. prosince k dostání a budou i po Novém roce. „Na trh dodáváme kvalitní, chutné a cenově dostupné regionální produkty z čerstvé tuzemské zvěřiny za přijatelné ceny, a to prostřednictvím dvou vlastních zpracoven v krušnohorských Klínech a v Židlochovicích. Vybere si každý,“ říká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 4855 lidí

Dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000 a 2000 korun je možné ze zpracovny v Klínech objednat přes e-shop ZDE. Tamější prosincovou novinkou je taky adventní salám italského typu s příchutí parmezánu a oříšků ze šesti druhů masa Adventní Salám – Maso z lesa (ZDE). Celý sortiment je ale k dostání i v několika severočeských či pražských prodejnách jako je Bistro Fláje nebo na lesních správách v České Lípě, Rumburku či Křivoklátu, případně v tak zvaných výdejmatech instalovaných v Mini Ryncích nebo na Statku Kadaň - Jezerka. Více informací je na e-shopu.

V židlochovické prodejně zvěřiny v areálu zámku se dají koupit dárkové poukazy od 500 do 2000 korun, stejně jako dárkové balíčky v hodnotě od 500 do 1000 korun. Ty si mohou sestavit sami zákazníci a kombinovat tak maso se zvěřinovými výrobky. „V prosinci jsme připravili zvěřinovou, mufloní a vánoční klobásu i čabajku, zvěřinovou paštiku a salám včetně jeleního. Sezónní nabídkou je vakuově balený celý bažant, případně jeho části nebo skelety vhodné na polévky,“ uvádí Zbyněk Nečas z tamějšího lesního závodu.

Podle něj bude v prodejně před Vánocemi dostupný kompletní sortiment mražené balené zvěřiny a chlazeného masa z dančí, jelení i černé zvěře. „Pokud bude zájem o větší množství masa, doporučujeme ho objednat minimálně týden předem, a to osobně nebo telefonicky od pondělí do čtvrtka od 12 do 15 hodin,“ dodává Nečas s tím, že v prosinci je v prodejně upravená otevírací doba (informace najdete ZDE).

Psali jsme:

Lesy ČR: Poesiomat se koncem listopadu poprvé rozezněl v křivoklátských lesích
Lesy ČR: O dříví, ze kterého se vyrábějí třeba hudební nástroje, je velký zájem
Lesy ČR: Soustava tůní na Tachovsku vrátila do krajiny vodu
Lesy ČR: Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy

Zdroje:

https://eshop.masozlesa.cz/produkt/adventni-salam/

https://lzzidlochovice.lesycr.cz/prodej-zveriny-2/

https://www.masozlesa.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , potraviny , prodej , Vánoce , TZ , poukaz

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Kauzy

Jak to myslíte, že policie a soudy některé kauzy vyšetřovat nemohly? Proč? To je přeci v rozporu s nezávislostí těchto orgánů. A jaké tedy máte řešení? Děkuji za odpověď. Jana

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte Orální hrátky jsou hlavní příčinou rakoviny hrdlaOrální hrátky jsou hlavní příčinou rakoviny hrdla

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní

22:03 Lesy ČR: Prodej dárkových poukazů na zvěřinu a výrobky z ní

Čerstvou zvěřinu a výrobky z ní připravily Lesy ČR i na letošní vánoční stůl.