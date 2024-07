Mašek (ANO): Totální masakr aneb Ekonomická diskuze, která vás zvedne ze židle

Připravte se na skutečný masakr motorovou pilou! To, co s námi hraje "naše" vláda, je naprostý skandál a měl by nás všechny aktivizovat. Jde o budoucnost nás všech.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26769 lidí

Markéta Šichtařová, renomovaná ekonomka, podnikatelka, analytička, spisovatelka a publicistka, se v diskuzi střetává s panem Křečkem, poradcem premiéra Fialy, který mj. přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tohle je diskuze, kterou si nesmíte nechat ujít! Poslouchejte velmi, ale velmi pozorně.

To, jak vláda ničí naši ekonomiku, není jen nevinný omyl nebo drobný přešlap. Je to systematické lhaní a obelhávání nás všech, které nás dostává do stále většího ekonomického marasmu. Fiala a jeho vláda, v čele s budoucím eurokomisařem Síkelou, nás vedou na kraj propasti.

Jak je možné, že jsme se nechali takto obelstít? Markéta Šichtařová ukazuje, jak hluboko jsme klesli. A poradce Fialy, jen zírá. Je načase se probudit a postavit se tomuto šílenství! Sdílejte toto video (ZDE), šiřte ho a dejte najevo, že nebudeme jen sedět a přihlížet, jak nám ničí budoucnost.

Alibisticky to Fiala hází na budoucí vlády, které z toho již nebudou mít úniku. Při podrazu na důchodce se vymlouvali na budoucnost našich dětí a vnuků, tady těm samým ale připravují doslova peklo. Tohle je naše země a my máme právo vědět pravdu!

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



