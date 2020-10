Michálek (Piráti): Platy politiků by se měly odvíjet od situace v ekonomice

reklama

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za předkladatele návrhu sněmovního tisku 978 Novela zákona o platu představitelů státní moci, který podepsala skupina poslanců Ivan Bartoš, Jan Bartošek, Vít Rakušan, Mikuláš Ferjenčík a další předkládám návrh na zařazení tohoto bodu do programu dnešní schůze, a to za bod Chráněný účet.

Jde tedy o návrh, který ve zkratce znamená zmrazení platů ústavních činitelů na rok 2021 a my tím sledujeme ten princip, který i v Poslanecké sněmovně dlouhodobě hájíme, že platy politiků by se měly odvíjet od situace v ekonomice. Není to tedy žádné sebemrskačství nebo nějaká devalvace práce poslance, kterou samozřejmě každý volič může posoudit ve volbách.

Vycházíme ze situace, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku ekonomika klesla o 10,9 % meziročně. Naše ekonomika trpí, statisíce lidí mají nižší příjmy, mají povinnosti navíc, stát se zadlužuje, máme deficit hospodaření 500 miliard korun. V této situaci by skutečně bylo nemístné, aby došlo ke zvýšení platů ústavních činitelů. Proto předkládáme návrh rychlého řešení záplaty, která se týká roku 2021, protože nikdo neví, jak se situace bude dál vyvíjet, jak dlouho tady s námi bude koronavirus. Podstata návrhu spočívá v tom, že v roce 2021 budou mít ústavní činitelé stejné platy jako v roce 2020. Týká se to tedy jak politiků, tak členů různých rad, tak se to týká představitelů justice, soudců a státních zástupců. Tento návrh je v souladu s Ústavou České republiky a při jeho zpracování jsme postupovali s plným respektem k nezávislosti justice. Ústavní soud vyjádřil ve své judikatuře dva základní principy, od kterých by se měla odvíjet úprava, a to zajištění stabilního materiálního zázemí, které je vyjádřeno tím, že soudcům by neměl plat klesat. A druhý princip, že pokud možno, pokud dochází k nějakým změnám, tak by to mělo být pro všechny stejně, jak pro politiky, i pro soudce tak, aby nedocházelo k postihování soudců jakožto jedné z moci v systému dělby moci podle Ústavy České republiky. Je to tedy provizorní návrh, nevíme, co bude za rok. A během toho času, který díky tomu získáme, získáme možnost připravit koncepční řešení, na kterém pracujeme s panem kolegou Nacherem, s hnutím ANO, tak aby se odvíjela výše kompenzace ústavním činitelům od některé objektivní veličiny. Například od hrubého domácího produktu tak, aby se valorizovalo v časech, kdy se daří ekonomice, tak aby platy ústavních činitelů tomu odpovídaly, případně podle průměrné mzdy v ekonomice. To by byl koncepční návrh, který bychom připravili do konce volebního období a který by navázal na toto jednorázové řešení.

Samozřejmě jsme v situaci, která vyžaduje, aby Poslanecká sněmovna postupovala rychle, protože pro schválení návrhu zákona je potřeba minimálně 60 dnů na projednání v Senátu, u prezidenta republiky a pro legisvakanci tak, aby zákon nabyl účinnosti od 1. 1. příštího roku, a tudíž je nezbytné projednat tento návrh dnes tak, aby do 31. října odputoval z Poslanecké sněmovny do Senátu k dalšímu projednání. Proto si vás dovoluji požádat, abyste umožnili projednání tohoto návrhu, protože je předložen podle § 90 jednacího řádu PS. A kdyby se měla konat trojí čtení návrhu zákona, tak by to znamenalo, že od začátku příštího roku se schválit nestihne. Jde o jednoduchou, v podstatě jednu větu v zákoně, která skutečně navazuje platy v roce 2021 na hodnotu v roce 2020.

Ještě doplním druhý návrh, a to, aby v případě, že projde návrh kolegů z SPD také k problematice platů, tak aby tyto dva návrhy byly projednány společně za sebou tak, aby návrh SPD byl projednán po našem návrhu, případně, aby k nim proběhla společná rozprava.

Děkuji za pozornost.

