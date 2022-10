Michálek (Piráti): Sledujeme princip spravedlivé odměny pro tvůrce

reklama

Vážená paní předsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych stručný komentář k několika návrhům, na kterých jsem se podílel nebo na kterých se podíleli kolegové z našeho klubu.

Za prvé my jsme k celé té záležitosti autorského zákona přistupovali s tím, co jsme měli v programovém prohlášení vlády. A tam jsme se zavázali k citlivé implementaci s důrazem na práva uživatelů a spravedlivou odměnou pro tvůrce. A z toho vychází i všechny ty pozměňovací návrhy, o kterých budeme dnes hlasovat. V pozměňovacím návrhu A1, který výbor doporučil, tak ten se týká toho, aby nevznikl nový svaz, který by rozhodoval za lidi, které nezastupuje, což jsme považovali za ne ideální směr dalšího rozvoje autorského práva.

V pozměňovacím návrhu A2 kolegyně Kocmanová navrhla takovou úpravu, která by dokreslila evropskou směrnici z hlediska filtrování, protože evropská směrnice jako taková obsahuje nové požadavky na to, aby byl nějakým způsobem filtrován přístup k materiálům uloženým na úložištích. To samozřejmě může být užitečné z hlediska autorského práva, ale vyvolává to celou řadu otázek z hlediska svobody projevu a toho, aby nedošlo k tomu, že se přešvihne ta správná míra, aby to nevedlo k tomu, že budou fakticky cenzurovány například satirické videonahrávky, videopořady a tak dále. Takže návrh kolegyně Kocmanové zajišťuje, že bude vhodně implementován ten mechanismus filtrování, o jehož samotném jsme vyjádřili určité pochybnosti.

Další návrh, který jsme předložili s kolegou Hellerem, to je to takzvané lex železářství, nebo kdo chce kadeřnictví, nebo pan ministr má prodavačku, tak to je návrh, který skutečně navazuje na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. A musím zde reagovat na obavy, které tady zazněly, že ten návrh by mohl být v rozporu s evropským právem. Není tomu tak, naopak si myslím, že Ministerstvo kultury ho zpracovalo kvalitně a zcela na hranici toho, co je možné, jak je možné této skupině lidem pomoci. Je tomu totiž tak, že v návrhu není obsažena pouze podmínka, že to sdělování, že respektive to provozování vysílání musí být nevýdělečné, ale je tam také druhá podmínka, že musí být ve vztahu k úzkému okruhu a musí být to zpřístupnění nahodilé.

Takže tyto podmínky musí být splněny současně. Skutečně neznamená to, že ve velkých nákupních centrech nebo v luxusních provozech, že podkresová hudba bude zadarmo, to opravdu ne. Sledujeme tam ten princip spravedlivé odměny pro tvůrce, který jsme vyjádřili tím, že se vybírat poplatek má tam, kde se skutečně provozuje hudba, která má ekonomický efekt, a naopak se nesmí ale vybírat tam, kde k tomu sdělování veřejnosti nedochází. Bohužel historicky ta praxe byla taková, že zájmové skupiny se snažily rozšiřovat a rozšiřovat pole své působnosti, aby logicky vybraly co nejvíc peněz pro zastupované subjekty. Ale my se v tomto musíme řídit principem spravedlnosti - každému to, co mu náleží.

Tento návrh ostatně podpořila i Asociace malých a středních podniků a živnostníků, takže je skutečně po něm i poptávka. A je pravda, co tady říkala kolegyně Vildumetzová, že s tím ten návrh už byl zvažován v minulém volebním období, kde se bohužel na něj nedostalo. Tehdy jsme ho navrhovali my jako Piráti, navrhovalo ho ANO, navrhovalo ho SPD a navrhoval ho Senát. Takže to si myslím, že je velmi pozoruhodná shoda jednotné vůle napříč politickým spektrem. Věřím, že i dnes se nám podaří tuto záležitost dotáhnout do konce a že návrh přijmeme tak, jak byl předložen Ministerstvem kultury a na základě koaliční dohody zpracován.

Závěrem jsem chtěl také poděkovat Ministerstvu kultury i jmenovitě panu ministrovi a koaličním partnerům, protože ta energie do toho vložená, skutečně všechno se to odpracovalo velmi poctivě, bylo to předmětem mnoha debat a dolaďování a diskusí se zájmovými skupinami, různými aktéry tak, aby se nám skutečně podařilo předložit takový návrh, který odpovídá slibům v programovém prohlášení vlády.

Děkuji za pozornost.

