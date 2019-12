Michálek (Piráti): Takže tady probíráme průser vlády za 250 milionů

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže my tady probíráme průser vlády za 250 milionů. A místo toho se tady zase snáší milion výmluv, zavádění, kouřová clona. Ano, chápu to. Asi praktiky, které jsou převzaté z nějaké estébácké minulosti. (Poslanci ANO hučí a buší do lavic.)

A to, jakým způsobem se k takhle zásadnímu dokumentu vyjadřuje ministryně pro místní rozvoj, že řekne na iDNES.cz, nevím, co se v dokumentu píše a nezajímá mě to. Tohle řekne člověk, který je placený za to, že se o to má starat, že má implementovat doporučení, které sem pošle Evropská komise, protože se špatně používají evropské peníze. Vůbec nevím, co tam děláte, paní ministryně, ale myslím si, že to děláte špatně. (Pobavení ve vládní lavici a v lavicích poslanců ANO.)

My jsme jednali na pražském magistrátu v souladu se zákonem. To je rozdíl mezi Piráty, TOP 09, Praha sobě na pražském magistrátu, kteří dodrželi zákon, dodrželi nařízení Evropské unie, a v rozporu s tím, k čemu je nabádal pan premiér Babiš, aby to rovnou hodili někam na internet, tak postupovali legálně a poslali předtím dopis do Bruselu, protože mají povinnost to konzultovat s Evropskou unií. Takže takhle se postupuje v souladu se zákonem. Koukejte na to a učte se to.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Stanjura (ODS): Čtěte a poslouchejte slova předsedy, když ho poslouchá i opozice Plzák (ANO): Který soud řekl, že pan premiér porušil zákon o střetu zájmů? Fiala (ODS): Souhlasí občané, aby posílali své peníze přímo na účet předsedy vlády? Bartoš (Piráti): Nastavení a fungování svěřeneckých fondů vyhodnotila Evropská komise jako zcela účelové

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.