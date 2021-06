Michálek (Piráti): Zrada na učitelích

reklama

Děkuju za slovo. Já jsem se chtěl jenom ujistit, jestli jsem správně slyšel, jestli můžu věřit svým uším, že paní ministryně financí právě prohlásila, že je naprosto nezodpovědné dát perspektivu učitelům, že jejich platy budou trvale růst. A to je přesně ten návrh, který předložili Piráti, a pro který jsme získali podporu v této Poslanecké sněmovně.

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12800 lidí

Je to návrh, který jsme nevymysleli my, ale vymysleli ho výzkumníci z CERGE, kteří udělali dlouhodobé projekce. Na čem závisí dlouhodobá prosperita České republiky, budoucnost, naše ekonomika? No na tom, že tady jsou lidi, kteří budou produkovat něco, co je hodnotné pro celý svět, budeme mít kvalitní výuku, která bude takovéto děti vzdělávat. A abychom ji měli, tak musíme dostat do školství ty nejkvalitnější lidi. A ty tam přitáhneme jedině tak, pokud budou mít dlouhodobou perspektivu. Takže to, co jste vy udělali, že každé volby se vlastně předháníte v tom, kolik v tom daném volebním období přidáte, tak to není dlouhodobá perspektiva, to je úplně nejhorší a nejdražší řešení ze všech těch řešení, která můžete vzít, protože tam budete mít pořád ty samé lidi, nepřitáhnete nikoho nového, nikoho dalšího a akorát to bude stát víc peněz. Takže proto jsme přišli s tou alternativou. Nám jde o systém, my chceme dlouhodobou valorizaci platů učitelů. A tohle, co tady předvádíte, je prostě zrada na učitelích. Zase budete slibovat, zase se budete každý rok před volbami handrkovat, zase se budete předhánět volebními sliby. Ti učitelé o to vůbec nestojí. Nemělo by vám jít hlasy, ale mělo by tady jít o ten systém, který musíme nastavit dlouhodobě a pro celou budoucnost našeho státu. A tady tu péči o budoucnost z vaší strany vůbec nevidím.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Žádné obložené chlebíčky a buchty... tohle chceme změnit Michálek (Piráti): Přece nemůžeme mít v čele státu dezinformátora Michálek (Piráti): Zase něco slibujete místo toho, aby se nastavil systém Michálek (Piráti): Tak se nám tady opakuje situace, kterou jsme měli loni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.