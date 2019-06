Mikuláš: Pražští konšelé věrolomně zastavili privatizaci bytů

Město Praha, prostřednictvím svých volených zástupců, totiž v roce 2012 rozhodlo o privatizaci celkem 3918 bytů ve čtyřech etapách. Dvě první vlny privatizace byly již dokončeny a nájemníkům bylo prodáno 2532 bytů. Nyní se řešilo dokončení třetí vlny a celá čtvrtá vlna, tedy doprodej zbylých 1386 bytů. Současní vládnoucí konšelé, tedy Piráti, Praha sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) se však rozhodli nedodržet slovo a vyslovili se proti pokračování privatizace formou revokace sedm let starého usnesení! Pouze v případě 582 bytů, kde již byl prodej zahájen, město privatizaci dokončí.

Jednání na pražském zastupitelstvu se zúčastnilo množství nájemníků z dotčených lokalit Černý Most, Kyje a Řepy. Ti předložili petice pro dokončení všech privatizací. Zaplnili prostor pro veřejnost i chodby v zastupitelském sále a řada z nich se zúčastnila diskuse. Tito lidé několik let čekali na privatizaci, kterou jim Praha slíbila a kvůli které například prodávali nebo si nepořizovali vlastní byty či jiné bydlení. Liknavost magistrátu trvá roky, lidé stárnou, zvyšují se ceny a je také mnohem těžší splnit podmínky pro hypoteční úvěry. Mnohé příběhy nájemníků byly dojemně smutné, jiné rozhořčeně naštvané, oboje pochopitelně.

Postoj odpovědného radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) a kolektivní rozhodnutí zastupitelů Pirátů, Praha sobě a Spojených sil považuji za skandální. V půlce hry nelze měnit pravidla. Považuji za správné dokončit to, co bylo slíbeno, což je v souladu s principem legitimního očekávání obyvatel domů určených k privatizaci. To, co bylo na půdě magistrátu 2012 schváleno, nelze po sedmi letech měnit. Vše logicky u občanů vyvolává nedůvěru k politice, městu i státu. A s tím by se nemělo hazardovat.

(autor článku, ing. Mojmír Mikuláš, je zastupitelem Městské části Praha 3 a oblastním koordinátorem vznikajícího hnutí občanů Trikolóra)

