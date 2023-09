Ministr Bartoš: Cílem je omezit zveřejňování osobních údajů držitelů datových schránek

reklama

Vážené paní poslankyně a páni poslanci,

ačkoliv to není úplně patrné z názvu tohoto bodu, jedná se o návrh, který řeší veřejný seznam držitelů datových schránek. Je to věc, která rozvířila nejen mediální vody zhruba tak před půl rokem. A tento můj návrh je reakcí na to, abychom opravili, co zákon předtím zavedl, leč se jeví jako nevhodné v tuto chvíli, kdy užití datových schránek je stále masivnější.

Cílem tohoto zákona je omezit zveřejňování osobních údajů držitelů datových schránek na webových stránkách v seznamech. V současné chvíli je seznam všech držitelů datových stránek veřejně dostupný a obsahuje i adresu, což vede k možnosti zneužití. Trochu jsem přirovnával vznik tohoto problému k tomu, jak jsme dříve byli zvyklí používat papírové Zlaté stránky, kde majitelé telefonních čísel, ať už osoby fyzické, nebo firmy, byly prostě vylistovány. K úvaze vzniku datových schránek zejména v komunikaci k osobám a k firmám bylo žádoucí, aby bylo vidět, na jakou datovou schránku se toto posílá. Tak vlastně historicky zákonem někdy z roku 2002, pokud se nemýlím, pokud byla zřízena datová schránka, tak ten seznam byl obohacen o údaj toho držitele datové schránky. Ono se to děje automaticky v souvislosti s tím zákonem.

A my navrhujeme tedy změnu - toto zveřejňování přepnout do toho režimu takzvaného opt-in, což znamená, že na webových stránkách budou zveřejněny pouze kontaktní údaje těch fyzických osob a podnikatelů, kteří o to výslovně požádají, a kdykoliv později pak samozřejmě můžou i požádat o výmaz této informace, pokud k tomu udělili ten souhlas v momentě, kdy ta datová schránka je zřizována. To je asi gros tohoto rychlého návrhu. Jak jsem mohl komunikovat s kolegy, vnímáme ten problém velmi podobně, je to nějaký řekněme i relikt minulosti - to, že se tak dělo na základě toho zákona.

Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit a je v tom zákoně obsažena, věřím, že taktéž není ve své podstatě problematická. Zákon dále rozšiřuje oprávnění provozovatele systému datových schránek - tím je dnes Česká pošta - tento systém dál rozvíjet.

Reaguje tak na nedávné rozhodnutí ÚOHS, který pojem rozvoj, v uvozovkách rozvoj, tak jak je v zákoně v tuto chvíli napsán, chápe velmi úzce bez investic do vývoje a rozšiřování a v praxi to působí značné potíže a finanční náklady - to, že není jasné, jak je toto vydefinováno. Vzhledem k tomu, že ten návrh považujeme za poměrně jednoduchý a ten problém jsme identifikovali již před nějakou dobou, pro mě je vhodné ho podat jako poslanecký návrh zákona a chtěl bych vás požádat o podporu schválení v zrychleném režimu, to je § 90 odst. 2, tedy v prvním čtení.

Děkuji.

