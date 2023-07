Ministr Bartoš: Premiér jedná v zájmu České republiky, proto tu není

reklama

Já vám děkuji. Já se vejdu do těch dvou minut. Je to faktická poznámka, protože vždycky když přichází to procedurální hlasování, tak mu předchází nějaký poměrně dlouhý výklad kolegy či kolegyně z poslaneckých lavic, který fakticky spěje k tomu procedurálnímu hlasování.

Takže k paní poslankyni Peštové prostřednictvím paní předsedající. Ministr Šalomoun tady vystoupil a odpovídal přesně na ty otázky, které vy jste měla i v té interpelaci včera, jednak jakým způsobem a proč byla udělena výjimka - protože se jedná skutečně pouze o odklad části zákona, a vy jste tady citovala tu jeho část, kterou já tady mám samozřejmě také vypsanou, ten názor, kde se ale v závěru /to je poslední odstavec/ píše o tom, aby se výkladovým problémům předešlo, Ministerstvo pro místní rozvoje již deklarovalo, je to v materiálu, informace k dalšímu postupu novelizace stavebního zákona, předložení vládě pro informaci, dne 19. ledna 2022, takže ten prováděcí zákon bude změněn.

A k té druhé věci, a já vlastně nečerpán ty dvě minuty, ale budu se snažit vejít, tak samozřejmě v předchozím volebním období jako zástupci opozice ještě s paní ministryní Dostálovou tenkrát a s Hospodářskou komorou jsme se zúčastnili nespočetně jednotlivých debat a grémií, kde jsme hovořili o tom, proč nesouhlasíme s institucionální změnou a jaký je náš návrh změny řekněme procesní integrace a digitalizační, takže to nebyla žádná novinka.

Stejně tak tento postup byl deklarován při vzniku vládní koalice. Na poli tripartity i ve vztahu s Hospodářskou komorou jsme se za ty tři měsíce, co jsme ve vládě, setkali taktéž mnohokrát. Takže není pravda, že debata o tom neprobíhá, na kulatém stole na Ministerstvu pro místní rozvoj byli zástupci Hospodářské komory, ale pokud je zastávána pozice Hospodářské komory a vybraných subjektů, my chceme Nejvyšší stavební úřad a mít 14 krajských úřadů a naše politická pozice, vládní pozice, je, my tuto změnu nechceme, já nevidím úplně moc kde najít kompromis v těchto dvou odlišných pohledech na fungování státní správy a přenesené působnosti.

Takže druhý úvod k procedurálnímu návrhu, dokud se nesejde ministr pro místní rozvoj, premiér a šéf Hospodářské komory, mi přijde trošku jako obstrukční, protože jsme se na toto téma setkali mnohokrát a naše pozice jsou vyjasněny a známy. Ano, v tuto chvíli jsou protichůdné, což samozřejmě v politice, kdy hledáte nějaký konsenzus, nakonec skončíte tak, že na něčem se prostě nedomluvíte. Já se velmi rád sejdu s kýmkoliv, kdo se na toto téma chce bavit, i když náš čas je v jistém směru limitován třeba naším angažmá v Evropském parlamentu. Ostatně ani premiér tady dnes není, ačkoliv byl vyvoláván, protože jedná v zájmu České republiky, ale nemyslím si, že dvě poslední procedurální hlasování by do věci, která už dnes byla diskutována, přinesla cokoliv nového, byť bychom si na to vzali další měsíc.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama