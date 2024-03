Ministr Bartoš: Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné

reklama

Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí ex-agent StB ale není překvapivé. Tak si na to pane Babiši, vzpomeňte, až se zas budete stavět do role oběti.

Jinak pro info: Já jsem si žádné kompro na politické oponenty nikdy neobjednával, rodiny ani děti jsem nikam nezatahoval a v reakci na dotazy médií v kauze syna AB jsem byl vždy velmi zdrženlivý (navíc AB junior je na rozdíl od dětí Honzy Lipanského dospělý). Jediný bombastický článek vyšel tenkrát v deníku Blesk, kde jsem pouze odpovídal na otázky na základě veřejně dostupných zdrojů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Mitrofanov ztrhal Babišova rekordní čísla: Má hlasy jednoduchých Bartoš (Piráti): Liberální demokratické strany jsou jediným nárazníkem proti všemožným pábitelům Richterová (Piráti): Skutečně liberálně smýšlejících lidí ve sněmovně je menšina Nářek i protáhlé obličeje Pirátů a ve STAN. Manželství zůstává stejné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE