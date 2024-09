Ministr Bek: Některé školy budou potřebovat dlouhodobější řešení

„Velmi si vážím obrovského nasazení všech zaměstnanců škol, kteří dělají vše proto, aby se mohla do povodněmi poničených škol výuka byť v?omezeném provozu vrátit co nejdříve, a to i přesto, že se mnozí sami ocitli v nelehké situaci. Za tuto mimořádnou obětavost všem děkuji,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek po návštěvě ZŠ Česká Ves. Výuka nejmladších žáků této školy probíhá kvůli poškození budovy v náhradních prostorách.

Podle ředitelů škol na Jesenicku komplikují obnovu výuky v povodněmi zasažených školách problémy s dodávkami pitné vody, plynu a dopravou. Krátkodobou pomoc by mohl přinést program, který by finančně umožnil přesunout výuku z postižených škol do vhodných prostor pro školy v přírodě, na jehož přípravě začneme pracovat. „Tam, kde je výuka v omezeném režimu možná, mohou v rámci praxe pomoci i studenti učitelských a souvisejících oborů. V nejbližších dnech proto požádám univerzity o spolupráci. Některé školy ale budou potřebovat dlouhodobější řešení, například pořízení kontejnerových škol, k čemuž bude nutná podpora státu,“ dodal ministr školství.

Na Krnovsku povodně poškodily zejména sklepní prostory a spodní patra škol, kde se nacházely šatny, dílny, ale i laboratoře a učebny či zázemí pro stravování. Většina škol se pokusí výuku obnovit alespoň v omezeném rozsahu od příštího týdne. „S vedeními škol jsme probírali nejen postup při obnově potřebného vybavení, ale i otázky úpravy podmínek výuky, kterou je třeba přizpůsobit stavu budov,“ upřesnil ministr Bek.

Ministr Bek zahájil svůj program v Základní škole Česká Ves, kde navštívil prvňáčky, jejichž výuka nyní probíhá v náhradních prostorách kvůli poškození budovy školy. Následně se setkal s řediteli škol a školských zařízení z postižených oblastí Jesenicka na Městském úřadě v Jeseníku, kde diskutovali o konkrétní pomoci, potřebách a dalším postupu při obnově škol.

O odlišnou organizaci školního roku 2024/25 v důsledku povodní dosud požádalo celkem 57 škol. Dalších minimálně 85 škol vyhlásilo dvoudenní či delší ředitelské volno a minimálně 12 škol přešlo na distanční výuku. Později zahájí akademický rok 2024/25 i několik univerzit.

Nejvíce žádostí o změnu organizace školního roku dosud zaslaly MŠMT školy z Moravskoslezského kraje (22 ZŠ, 9 SŠ, 2 ZUŠ), dále z Olomouckého kraje (8 ZŠ, 9 SŠ, 4 ZUŠ), jedna základní škola z Jihočeského kraje a po jedné střední škole z kraje Královéhradeckého a Zlínského. V případě odlišné organizace školního roku je výuka pro žáky ze závažných technických či organizačních důvodů přerušena, obvykle do rozsahu 14 dnů. Všem školám, které o tuto změnu z důvodu aktuálních povodní požádaly, ji MŠMT schválilo.

