Ministr Blažek: Ďábel je v detailu a můžou z toho být právní spory

Děkuji za slovo. Tak moc toho nerozptýlím, protože v téhle věci zkrátka a dobře není politická shoda, ďábel je v detailu.

Já jsem vlastně myslím dvakrát - s kolegyní Malou v koordinaci jsme svolali všecky politické strany nebo kluby ve Sněmovně. Nenašla se shoda na tom, jak ten certifikát (nesrozumitelné) má vypadat, bohužel. Zabýval se tím hodně příslušný podvýbor a ta shoda není dodnes. To znamená, tady je varianta, že buďto složím něco, o čem si vůbec nejsem jist, jak to dopadne, a já se kloním k tomu, že předložím nakonec nějakou variantu řekněme minimalistickou a uvidíme, jakým způsobem to proběhne Sněmovnou. To je ten důvod toho nepředložení v zásadě.

K tomu, co říká pan kolega Feranec - ano, je pravda, že pokud tento zákon nabude účinnosti, tak se nám na výpisu a opisu jako trestu objeví i trestné činy, které u nás trestné nejsou. Ale tady jsou dvě různé věci, a to je tak zvaný pojem bezúhonnosti, a to je, co je na výpisu. Bezúhonnost u nás, to je docela zajímavé a málo se to ví, ta je snad definována v nějakých dvaceti pěti nebo kolika předpisech a tam se bude teprve posuzovat, například bude-li chtít někdo živnostenský list, tak jestli tento trestný čin u nás trestný je, bude posuzovat ten konkrétní úředník, který bude například vydávat koncesi, třeba teď řeknu, jiná cesta není.

Výhodou toho systému bude to, že náš stát bude teď vědět, což tak doposud není, když se dopustí nějaký náš občan nějaké závažné trestné činnosti v jiném státě, bude za to odsouzen, tak už to budeme vědět. Že ta praxe je taková, že nám to nehlásí ty státy, když je odsouzený náš občan, že nám automaticky posílají, máte tam občana odsouzeného za tak nějaký závažný trestný čin a my to nevíme, stejně jako to neví třeba Němci o nás.

Dnes třeba jsem byl informován, a to já jsem nevěděl, když jsem se na to ptal, že třeba dneska, když chcete nějaký rybářský lístek a příslušný úřad ví, že jste byl dlouho v Německu, tak už dnes ta praxe je taková, že žádají od německého státu vyjádření, jestli tam jste neporušoval třeba tenhle zákon. Jo, že ona ta spolupráce mezistátně jakási existuje a může dojít - to já nepopírám - k nějakým případům, kdy bude zapsán v našem výpisu z rejstříku trestů, ale to neplatí jenom u nás, to se týká i jiných států, nějaký trestný čin, který u nás trestný není a můžou z toho být právní spory, aby ten občan při nějakém zjišťování bezúhonnosti, což je ta druhá věc, dosáhl toho, že bezúhonný není. To se může stát, to je pravda.

