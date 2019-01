Ministr Hamáček: Cílem úpravy je připravit Českou republiku na tvrdý brexit

Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, který máte k dispozici jako tisk 368.

Cílem navrhované úpravy je připravit Českou republiku na vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez ratifikované výstupové dohody, tzn. variantu označenou jako divoký nebo tvrdý brexit. Ta by s ohledem na dosavadní vývoj mohla nastat uplynutím dne 29. března 2019. Účelem zákona je zabránit závažným komplikacím, které jsou s touto variantou spojeny, a bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tis. občanů Spojeného království - (Velký hluk v sále.)

Bez přijetí speciální právní úpravy by se přibližně 8 tis. občanů Spojeného království legálně pobývajících v České republice ode dne 30. března 1919 ocitlo ve stejném postavení jako ostatní cizinci ze zemí mimo Evropskou unii a to by bylo v rozporu s přístupem, který garantovalo Spojené království občanům Evropské unie pobývajícím na jeho území včetně několika desítek tisíc občanů České republiky. A zajištění reciprocity ve vztahu ke garancím nabízeným Spojeným královstvím je ostatně základním východiskem celého zákona.

Tato navrhovaná právní úprava spočívá v zavedení přechodného období od 30. března 2019 resp. od doby, kdy pro Velkou Británii přestane platit primární právo Evropské unie, do 31. prosince 2020, během nějž bude ve vybraných oblastech občanům Spojeného království a jejich rodinným příslušníkům příp. i právnickým osobám se sídlem ve Spojeném království zaručeno stejné zacházení jako občanům Evropské unie resp. právnickým osobám se sídlem v Evropské unii. Navrhovaná právní úprava je tak zaměřena na vybrané otázky spojené např. s pobytem na území České republiky, nabýváním státního občanství, přístupem na trh práce, výplatou některých dávek ze systému státní sociální podpory, uznávání odborných kvalifikací, poskytování finančních služeb, právního či daňového poradenství nebo nakládání s léčivými přípravky.

S ohledem na potřebu urychleného přijetí právní úpravy si vás dovoluji jménem vlády požádat, aby Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila již v prvém čtení. Děkuji vám za pozornost.

