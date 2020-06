Ministr Hamáček: To důkazní břemeno otáčíme, dokazovat bude muset pojišťovna

reklama

Já tedy musím říct, že jsem překvapen, protože jsem nezaznamenal takovýto odpor ze strany kolegů z ODS, když jsme se o tom bavili. Já samozřejmě respektuji to, co tady pan poslanec Žáček přednesl, akorát mě to mrzí a doufám, že profesionální hasiči poslouchali to, co jste tady říkal.

Já mám pocit, že jste ne úplně pochopil nebo že jsme si byli schopni vyjasnit, co je předmětem tohoto návrhu. Ten návrh má za cíl de facto otočit důkazní břemeno, aby hasiči, kteří zasahují u dopravních nehod, a jejich náklady jsou hrazeny z povinného ručení viníka nehody, tak místo toho, aby teď museli papírovat, aby museli papírovat jako doteď, že fotí všechno, dokazují, kolik tam vysypali sorbentu, proč tam byla dvě auta a ne jenom jedno, tak to důkazní břemeno otáčíme a pojišťovna v případě, že bude chtít tu částku rozporovat, tak ji bude muset dokázat ona.

Je to projednáno s Ministerstvem financí, je to projednáno s Českou kanceláří pojistitelů. Všichni s tím vyjádřili souhlas a de facto se těšili na ten nový zákon. A já vůbec nevím, proč do toho motáme policii a záchranku. Tady je nějaké jasné stanovení vyčíslování nákladů pro Hasičský záchranný sbor. Funguje to. Akorát je to prostě spojeno se šílenou administrativou.

A já jsem věnoval poslední rok tomu, abych toto znění zákona vyjednal. A vy to navrhnete zamítnout. Tak v pořádku, ale pak nechápu, proč tady vystupoval Zbyněk Stanjura a vyzýval mě k tomu, ať bojuji s administrativou. Tohleto by zlikvidovalo obrovské stohy papírů u hasičů a místo toho, aby se hádali s pojišťovnami, tak mohli cvičit nebo odpočívat. A vy mi to teď navrhnete zamítnout. S tím já nic neudělám. Akorát mě to mrzí. Říkám, věřím, že hasiči to sledují. (Slabý potlesk z lavic ANO.)

