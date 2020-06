Ministr Havlíček: Navrhujeme urychlení řízení o vyvlastnění

reklama

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

z pohledu dopravy a možná nejen dopravy se jedná nepochybně o zákon roku. Já bych především chtěl poděkovat všem těm, kteří ho připravovali, ať už za jednotlivé resorty, protože je to náročný zákon, který je z dílny Ministerstva průmyslu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj. Stejně tak si cením té diskuse -

Děkuji. Vážím si i diskuse, která probíhala v rámci prvého a druhého čtení a v rámci hospodářského výboru. Jsem rád, že se to podařilo dostat do věcné roviny, díky čemuž jsme se dostali až do této fáze, přičemž jsme v situaci, kdy skutečně můžeme po dlouhé době zásadním způsobem urychlit přípravu všech staveb, nejenom dopravní infrastruktury, ale i infrastruktury energetické a infrastruktury v oblasti elektronických komunikací.

Můžeme diskutovat, jestli se to urychlí o třetinu nebo až o polovinu, v pozitivních scénářích skutečně může dojít i k tomu, že to zvládneme o několik let, dokonce třeba až o šest sedm let.

Je to věc, na kterou čekají obce, na kterou čekají kraje, na kterou čekají obyvatelé, na kterou čekají investoři a pochopitelně je to velká priorita i v oblasti Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu, Ministerstva pro místní rozvoj. Jsme v situaci, kdy chceme investovat, nicméně k investicím nestačí pouze zdroje, k investicím musíme mít i schválené projekty a situace, kdy jsme čekali mnoho a mnoho let na konkrétní schválení a možnost zahájení stavby, byla neúnosná.

Co tedy vlastně předkládáme? Protože už to tady několikrát proběhlo, já to vezmu opravdu velmi stručně, ale principiálně slučujeme umístění a povolení stavby, eliminujeme celé množství různých závazných stanovisek, různých povolení, souhlasů, zkracujeme lhůty maximálně do třiceti dní pro vydání právě těchto závazných stanovisek, případně šedesáti dní, jedná-li se o zvlášť složité případy. V zákoně o vyvlastnění navrhujeme urychlení řízení o vyvlastnění, opět stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy.

Určitě ku prospěchu všeho bude i jeden znalecký posudek, který vysloveně umožní to, že sloučíme více pozemků a staveb právě potřebných pro stavbu dopravní infrastruktury.

Současně rušíme resp. stanovujeme režim pro to, jak zrušit některé přejezdy v oblasti železničního stavitelství.

Nezapomínejme ani na vodní a energetickou infrastrukturu, kdy navrhujeme rozšířit možnost využití takzvaného institutu mezitímního rozhodnutí.

U elektronických komunikací obecně dochází k celé řadě jednodušších postupů. Já jsem shodou okolností dnes ráno měl diskusi a podepisovali jsme významný dokument se Svazem měst a obcí právě o zavedení vysokorychlostního internetu do každého bílého místa. Alokovali jsme na to čtrnáct lidí z resortu a myslím si, že se v tom dělá kus práce. I toto tomu poslouží a obce budou moci například tři (?) položky a vše, co je s tím spojené, řešit rychleji.

Je nutné říci, že k návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů. Jsou jich desítky. S některými se lze bez problémů ztotožnit, o některých byla velká diskuse. Troufám si tvrdit, že nakonec to dopadlo vše kompromisními dohodami.

Vážím si diskuse na hospodářském výboru a z těch všech pozměňovacích návrhů si dovolím vypíchnout pouze jediný, a tím bych i ukončil svoji úvodní řeč, a to je tolik diskutovaný, zmiňovaný a někdy adorovaný, někdy kritizovaný polský model. Především chci říci, že se nejedná pouze o polský model. Je to model, který je podobně aplikován například i v Německu, ale ta podstata je v tom, že v momentě, kdy dojde k územnímu rozhodnutí, které může být spojené se stavebním povolením, tak je možné zahájit stavbu, paralelně zahájit diskusi o možném výkupu, případně vyvlastnění. Je to zcela zásadní věc, která je relativně odvážná, nicméně nepřipraví nikoho ani o korunu, ale eliminujeme tím možné vydírání, eliminujeme tím možné prodlužování diskuse a zkracujeme to tím o mnoho a mnoho let.

Mohl bych zde hovořit - a celá řada z vás to i ví - o desítkách a stovkách případů, kdy právě toto období bylo zcela kritické.

Já se musím trochu omluvit za to, že toto nebylo součástí návrhu té novely. Dalo se to tam až v rámci pozměňovacího návrhu pana poslance Kolovratníka. Bylo to značné míry dáno tím, že když jsem nastoupil na Ministerstvo dopravy, tak jsem nechtěl, aby takto dlouho diskutovaná věc, nad kterou byl velký otazník, přišla o šanci diskuse a zařazení právě ještě do této novely. Všichni se na tom v zásadě shodli, hlasování na hospodářském výboru bylo 20 : 15, což v nás vzbudilo naději, že tato cesta je proveditelná (?), je správná. Myslím, že si to všichni v krajích uvědomují.

Chtěl jsem poděkovat ať už panu poslanci Birkemu nebo panu poslanci Adamcovi za skutečně racionální diskusi, protože nám tam dávali celou řadu podnětných stanovisek, jakým způsobem se s tím vyrovnávají kraje.

Zdvořile tímto žádám o podporu tohoto klíčového zákona a těším se na případnou diskusi.

Děkuji.

