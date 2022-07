Ministr Jurečka: Byl bych rád, kdyby ty emoce byly v mezích slušnosti

reklama

Děkuji. Já si dovolím tedy ještě zareagovat, byť jsem ty věci tady říkal v té debatě, už když jsme tady vedli diskusi v rámci technických poznámek, že platí u této části v případě zdravotnické záchranné služby účinnost 1. leden 2023.

Ostatní změny v tom zákoně, kdy řešíme jiné parametry změn v důchodovém systému, i včetně některých věcí, které se dotýkají přímo činnosti České správy sociální zabezpečení, tam je potom účinnost všech těch další věcí navržená k 1. 7. 2023. Jsme si toho vědomi. Musíme to takto udělat, to jsme řekli jasně.

Jenom si dovolím tady pár poznámek. Tak vy tady vystupujete a říkáte, jak by se to mělo. Říkáte, že jste na tom čtyři roky pracovali. Tak já si říkám, proč tedy ten návrh nebyl předložen tou minulou vládou? Proč to bylo tady na poslední chvíli pozměňovacím návrhem poslanců? Vy jste byli součástí vládní koalice. To jenom jako poznámka na to, kde jsme byli v tom minulém období.

Teď tato vláda přichází a má to ve svém programovém prohlášení a říkáme, že chceme řešit komplexně problematiku náročných profesí, protože ta situace si to vyžaduje, a říkáme, že ten princip má mít nějaké základní parametry, včetně participace a zapojení zaměstnavatele tím vyšším odvodem. To je třeba první věc, kde my se nepotkáváme v tom vašem návrhu a v tom, jak my se na to díváme, protože to je důležité. Jednak z důvodu nějakého vyvážení důchodového systému stran příjmů a výdajů.

Po tom celkově společnost volá a říká, politici, řešte financování důchodů do budoucna. Tak my říkáme ano, náročné profese - chceme to umožnit. Chceme to umožnit, ne že dvacet let, ale my v tom návrhu principiálně říkáme za odpracované směny, když to řeknu zjednodušeně, za každých deset let by to bylo o rok, a takhle k tomu přistupujeme i v těch ostatních profesích, principiálně, znovu říkám, zase stejně, protože když otevřete tuto jednu parametrickou úpravu pro jednu skupinu lidí, tak musíme říct, přístup státu má být v tomto vyvážený i vůči těm ostatním náročným profesím.

Takže toto tady my jako vládní koalice říkáme. Chceme dořešit, napravit to, v případě zdravotnické záchranné služby počítáme s tím od 1. ledna, to je ten vzkaz tady pro kolegy. Z hlediska legislativního procesu - já jsem tady některé věci řekl před dvěma měsíci, že je uděláme a dokázali jsme je udělat a stihli jsme třeba účinnost od 1. července. A tady korektně i poděkuji vám jako opozici, že jsme se na tom dokázali dohodnout. Ale prosím pěkně, toto je starost nás v tenhle okamžik.

Ministr je zodpovědný za to, když řekne, že nějaký termín naplní, aby to stihl z hlediska projednání na vládu, máme ukončené připomínkové řízení, dáváme ten návrh na Legislativní radu vlády a na vládu. Jsou tam některé připomínky, které v té zásadní rovině, budeme je diskutovat na vládě, protože sama paní bývalá náměstkyně ví velmi dobře, že prostě nevypořádáte s některými rezorty všechny připomínky. Ty opravdu patří potom třeba na doprojednání na úrovni vlády.

Takže přistupujme tady tímto způsobem. A já si opravdu ale nemyslím, že je jako fér argumentovat tady třeba otázkou toho covidu. Protože i ti lidé, kteří slouží v nemocnicích kolem covidových pacientů, a nejenom kolem covidových, jak jsem zmiňoval sestry, které fungují na ARU, na jipkách, lidé, kteří pracují v hospicích, to jsou také náročné profese fyzicky, psychicky, takže prosím, nevytrhujme tady tu argumentaci úplně z kontextu, protože to je zase nefér vůči těm ostatním.

A já chápu, že tady patří ty emoce, ale byl bych rád, kdyby ty emoce byly v nějakých jako mezích slušnosti. A ne, že nám tady pan poslanec Brázdil podsouvá ve svém projevu, že my si o lidech, kteří pracují jako záchranáři, myslí - on tady použil slovo, které podle mě do toho slovníku, který tady má, zaznívá, na půdě Poslanecké sněmovny prostě nepatří.

Takže prosím jako ty emoce zase držme v nějakých korektních mantinelech. Jasný závazek platí: leden 2023. Budou tam v tom systému možnosti předčasných odchodů, budou tam principy jako je participace zaměstnavatelů, protože tyto věci jsme řekli, že tam prostě chceme v tom systému a v těch principech mít.

Děkuju.

